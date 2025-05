Тези кралски особи се откроиха в тълпата на площад „Свети Петър“

Н якои от кралските особи, присъствали на встъпителната литургия на папа Лъв XIV, се откроиха от тълпата, носейки бели тоалети – но разрешено ли е това от ватиканската традиция? Отговор дава списание PEOPLE в матриал, посветен на инаугурацията на папа Лъв XIV.

На 18 май папа Лъв XIV – роден като Робърт Превост от Чикаго – отбеляза официалното начало на папството си с встъпителна литургия на площад „Свети Петър“ във Ватикана, привличайки кралски особи от цял свят за историческото честване.

Там принцеса Шарлийн от Монако, кралица Летисия от Испания, кралица Матилда от Белгия и великата херцогиня Мария Тереза от Люксембург се откроиха в бели ансамбли

– докато други видни жени, включително принцеса Софи от Лихтенщайн, втората дама на САЩ Уша Ванс и първата дама на Украйна Олена Зеленска, избраха черно, което предизвика любопитство към контраста.

Catholic Queens and Princesses with the Privilege of white at the inauguration Mass of Pope Leo XIV



It is believed the privilege was first granted to Isabella of Castile (1451–1504), in recognition of her role in the Reconquista and her steadfast defense of the Catholic faith ✝️ pic.twitter.com/Ctc9zZ6BoM