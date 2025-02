Рязко поскъпване на храните през 2025 г.: Климатичните промени удрят глобалните доставки

А нализатори на веригата за доставки прогнозират, че екстремните метеорологични явления ще предизвикат нестабилност в цените на храните през 2025 г. Тази прогноза идва на фона на рязкото поскъпване на какаото и кафето, чиито цени са се увеличили повече от два пъти през последната година.

Консултантската компания Inverto разкри значително поскъпване на редица хранителни продукти през изминалата година до януари. Според данните, това покачване корелира с неочаквани климатични условия.

Няколко институции обявиха 2024 г. за най-горещата в историята – тенденция, която изглежда ще се запази и през 2025 г. От Inverto посочват, че дългосрочният тренд на екстремни метеорологични явления ще продължи да оказва негативно влияние върху регионалните добиви, предизвиквайки нови скокове в цените.

In an apparent confirmation of warnings that #climate breakdown could lead to food shortages, research found steep rises in the prices of a number of food commodities in the year to January that correlated with unexpected weather. pic.twitter.com/oTgfbwOv5X