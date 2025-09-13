Ресторантите - все по-недостъпен лукс?

Свят

Храната в ресторантите става все по-скъпа

13 септември 2025, 07:04
Източник: iStock

Х раната в ресторантите става все по-скъпа - от Тайланд до България, съобщи Deutsche Welle

Чия е вината? Дали са само разходите за персонал и високият ДДС?

Тези, които обичат да вечерят в ресторант, плащат сега за това удоволствие много повече, отколкото преди началото на войната в Украйна, пише АРД. Асоциацията на германските хотелиери и ресторантьори обяви, че цените в ресторантите са се покачили с над 26 на сто от началото на 2022 година.

Този скок в цените се отразява сериозно на бизнеса, казва председателят на асоциацията Гидо Цьолик. По думите му много хора се въздържат да посещават заведения заради високите цени. "Клиентите внимават много повече какво поръчват, излизат по-рядко и избират по-евтини блюда", обяснява той. За да не им се случи както в ресторант в Тайланд да изядат омлет за 100 евро, или пък в непрестижно заведение извън центъра в София да им поискат 22 лева за "традиционна българска салата" с магданозен дресинг.

В Германия по официални статистически данни хотелиерите и ресторантьорите са отбелязали 15,1 процента намаление в оборота през първата половина на 2025-а в сравнение с 2019-а - последната година преди пандемията. Спадът на приходите e 3,7 на сто за последната година.

По-малко приходи, повече разходи

"Ситуацията в сектора е много сериозна. Изправени сме пред огромно предизвикателство - шеста поредна година на загуби", обяснява Цьолик. Още една причина, поради която на хотелите и ресторантите в момента им е много трудно - клиентите са по-малко, продажбите са по-малко, но същевременно разходите се увеличават.

От 2022 година насам разходите за труд са се увеличили с над 34 процента, а цените на храната, безалкохолните напитки и енергията - с около 30 на сто. "В много ресторанти разходите за персонал вече са над 40 процента от оборота, а разходите за стоки са доста над 30 процента", казва Цьолик. Към това се прибавят разходите за енергия, застраховки и данъци, както и увеличените лизингови вноски, които обичайно са 10 до 15 процента от оборота.

Може ли храната да поевтинее

Проучването на Асоциацията на германските хотелиери и ресторантьори е установило и, че 72 на сто от фирмите не са успели да направят нужните инвестиции. Около една трета оценяват състоянието на резервациите си за август и септември като лошо или много лошо. Едва 23,8 на сто посочват, че ситуацията с резервациите в момента е добра или много добра. "Перспективите са мрачни", казва пред АРД Цьолик.

Друг фактор за негативната тенденция е отмяната на намалението на ДДС за храната в ресторантите. От началото на 2024 година ресторантьорите отново плащат 19 вместо временните седем процента, а това неизбежно се отразява и на цените за крайния потребител. Затова сега бизнесът се надява новото правителство да спази обещанието си трайно да намали данъчната ставка за храните в ресторантите от началото на 2026-а. Тази точка беше заложена в коалиционното споразумение на кабинета на Фридрих Мерц, припомня АРД. Ако това стане, бизнесите ще имат по-добри възможности - да наемат нови хора и да наваксат с инвестициите.

Остава да се види дали по-ниският ДДС ще бъде прехвърлен на гостите под формата на по-ниски цени. Проучването на Асоциацията на ресторантьорите и хотелиерите показва, че само малко под половината от анкетираните заведения (44 процента) искат да предложат на гостите си по-добро съотношение цена-качество. Въпреки това председателят на асоциацията Цьолик изтъква, че намаляването на цените ще зависи до голяма степен от другите разходи през следващите месеци.

Източник: Deutsche Welle    
Поскъпване на храната Цени в ресторанти Разходи за ресторанти ДДС Ресторантьорство Бизнес предизвикателства Намаляване на оборота Потребителски навици Германия България
