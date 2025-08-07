Любопитно

Единственият в света Мишлен ресторант за сладолед

"Искам просто да имам сладоледаджийница. Никой не трябва да чака часове за сладолед или каквото и да е друго ястие.“

7 август 2025, 06:35
Единственият в света Мишлен ресторант за сладолед
Източник: Istock

В света съществуват над 3000 ресторанта с поне една звезда Мишлен, но само един от тях е посветен изцяло на сладоледа – и за да го посетите, ще трябва да пътувате до Тайван, пише CNN

Разположен в тиха алея в град Тайчунг, близо до обсадения с дървета булевард Calligraphy Greenway, Minimal впечатлява с изчистената си тъмна фасада, която драматично контрастира със сладките и цветни лакомства, сервират се вътре.  

Основан през 2021 г. от главния готвач Арвин Уан, ресторантът бе включен в тайванското издание на Michelin Guide през 2024 г., публикувано официално миналия август. Едва няколко месеца след като получи престижната звезда, Уан направи смела стъпка, отразяваща натиска, на който са подложени много готвачи – той премахна дегустационното меню на Minimal, което се предлагаше в отделен отдел за хранене, и избра да продава единствено сладолед за вкъщи.  

„Обмислях това решение още преди церемонията по връчване на звездите за 2024“, казва Уан пред CNN Travel.  

„Винаги съм искал да продавам само сладолед. Дегустационното меню беше временно пътешествие за мен да изследвам вкусовете и възможностите на десертите. Научих много в този процес, което ще ми помогне при създаването на сладоледа. Но поддържането му и услугата около това изискваха прекалено много време и енергия — ресурси, които предпочетох да вложа в сладоледа. Избрах да се съсредоточа върху него.“  

Секцията за хранене на втория етаж на Minimal предлагаше 20 места и креативно седемстепенно меню, фокусирано върху разнообразните температури на ястията – от -5°C до купа с изключително студени ледени кристали при -196°C. Менюто, което стартира през 2023 г., направи силно впечатление на инспекторите на Michelin Guide.  

„Фокусирайки се върху леда и сладоледа, ресторантът умело наслоява вкусове и текстури чрез температурни вариации и креативни съчетания, използвайки уникални местни съставки от Тайван“, се посочва в коментара на Michelin Guide за Minimal.  

„Прецизните вкусове, деликатността и майсторските техники впечатляват и достигат високо ниво, което гарантира звезда Мишлен.“  

Що се отнася до това дали инспекторите все още ще споделят подобно мнение, след като Уан премахна мястото за хранене, самият той признава пред CNN Travel, че цялото допълнително внимание и натоварване са направили невъзможно посвещаването на време на истинската му страст – сладоледа.  

Уан е пленен от магията на студените десерти от детството си.  

Наблюдавайки колко малко са се развили магазините за сладолед в сравнение с ресторантите и баровете, той се амбицира да създаде нещо различно.  

Откакто през 2024 г. Minimal стана първият в света ресторант за сладолед с Мишлен звезда, то се превърна в кулинарна атракция, привличайки любителите на сладоледа от близо и далеч.  

Посетителите се подреждат търпеливо от петък до понеделник, често чакайки над час, докато последната топка сладолед е разпродадена около 16 часа.  

„След като спечелихме звездата, най-голямата промяна за нас е увеличаването на интереса и потока от клиенти“, споделя той, с тон, смесващ гордост и загриженост.  

„Но освен това, не съм се променил много. Искам просто да имам сладоледаджийница. Никой не трябва да чака часове за сладолед или каквото и да е друго ястие.“  

На въпрос дали планира да отвори още магазини, за да намали времето за чакане, Уан споделя, че за момента няма намерение да разширява бизнеса си.  

Това нежелание е разбираемо, предвид сложните вкусови комбинации, които предлага – те далеч не са обичайните сладоледени вкусове.  

Един от десертите му включва зехтин, чай улонг и листа от магнолия. За да извлече максимален аромат, той бавно кондензира накиснатия чай, а млякото се внася под формата на прах с цел да се избегне разреждането на вкуса.   

За компенсиране на загуба на аромата на чайните листа по време на варене се добавя магнолия и зехтин, които придават свежест и сложен вкус.  

„Един сладолед се състои само от четири елемента – мазнини, протеини, захар и течност. Желая да преосмисля всеки от тях и да ги развия до крайност, за да постигна перфектния вкус, без да добавям нищо излишно,“ обяснява Уан.  

Всяка партида сладолед, дори при изпитани и потвърдени рецепти, изисква много дегустация и прецизно настройване. Сложността на производствения процес затруднява Уан и неговия малък екип да произвеждат големи количества.  

„Вместо да рискувам да компрометирам качеството или да пожертвам баланса между професионалния и личния си живот, предпочитам да се фокусирам върху това, което мога да контролирам засега,“ казва той.  

 

Според официалния уебсайт, Мишлен звездата се присъжда въз основа на пет критерия: качество на съставките, хармония на вкусовете, владение на техники, индивидуалност на главния готвач, изразена чрез кухнята, и последователност както в менюто, така и във времето.  

Подчертава се, че звездата се дава изключително за храната на чинията, без да се отчита декорацията, стилът, формалността или качеството на обслужване.  

Уан споделя пред CNN Travel, че продава около 300 чаши сладолед на ден.  

„Не можем да произведем повече от това, което наистина продаваме,“ казва той, докато остъргва кремообразен джелато от ваната.  

„Ароматите и вкусовете се развиват по-пълноценно при повишаване на температурата,“ обяснява Уан.  

„Искам моят сладолед да започне да се разтапя две секунди след като го сложите в устата си, а не веднага. Просто така има по-добър вкус.“

Източник: CNN    
