Взрив в Берлин, четирима са ранени

Д вама германски полицаи бяха ранени при взрив до оградата на районен полицейски участък в столицата на Германия Берлин, предаде Франс прес, като се позова на съобщение на полицията.

"Около 8:20 вечерта (9:20 бълг. време) имаше сериозен инцидент при оградата на сградата, намираща се в район "Витенау", в северната част на Берлин, при който бяха ранени мъж и жена, и двамата полицейски служители, които са извършвали редовен обход по време на дежурство". Това се казва в съобщението на полицията в социалната платформа "Екс".

#Explosion an Zaun von Polizeigebäude: Zwei Beamte in #Berlin-#Wittenau verletzt – Polizist erleidet schwere Gesichtswunden https://t.co/tEOaxixV34 via @Tagesspiegel