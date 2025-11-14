Свят

Разкриха тайната мрежа от клонирани офиси, с която Путин крие местонахождението си

14 ноември 2025, 10:50
Източник: БГНЕС/EPA

О казва се, че не един, не два – а цели три – идентични президентски офиса се използват от Владимир Путин, за да бъде пресечен заговор за убийството му, пише Metro.

Дезертьори вече са разкривали подробности за сложните мерки, целящи да пазят руския президент – включително създаването на реплики на неговия кабинет в Кремъл на различни места в Русия.

Ново разследване на „Система“ показва, че неговият офис в Ново-Огарьово – луксозно имение западно от Москва, превърнало се в негово фактическо местожителство – е бил възпроизведен в Сочи, домакин на бившите Зимни олимпийски игри, както и в град Валдай, който се намира приблизително по средата между Санкт Петербург и Москва.

Това е позволило на Кремъл да прикрива местонахождението на Путин по време на официалните му срещи и телевизионни изяви.

Били са прегледани около 700 видеа от негови срещи, като са открити дребни, но значителни несъответствия, доказващи, че копията съществуват.

Един пример е от репортаж, излъчен на 11 октомври 2020 г., в който журналист от държавната телевизия интервюира Путин относно тест на нова хиперзвукова ракета.

Етикет в ъгъла на екрана гласи „Ново-Огарьово“, а видеото показва президента, който се отправя към вратата на офиса си и посяга към дръжката. И това се оказва издайническият момент.

Разположението на дръжката на вратата и още няколко детайла разкриват, че това изобщо не е снимано в Ново-Огарьово. Всъщност видеото е заснето почти 1 600 км на юг – в офиса в Бочаров Ручей, държавната резиденция в Сочи.

Пътни документи, шарките на вратовръзките на Путин, формата на телевизионна поставка, оттенъкът на плота на масата и шарката на дървената табла за документи върху бюрото са сред другите улики, доказващи заблуждението.

През последните години президентът все повече предпочита Валдай, от февруари 2023 г. насам – една година след началото на войната в Украйна.

Според „Система“, кадри от Кремъл и други изтекли материали сочат, че почти всички негови срещи, за които уж се твърди, че са заснети в Ново-Огарьово тази година, всъщност са провеждани във Валдай.

Екипите на руската държавна телевизия се заклеват в пълна тайна, когато го снимат на алтернативните локации, както и чиновниците, които присъстват на частично предавани срещи с президента.

Информация за дублирани офиси се е появявала и преди, но тя е била базирана само на разкази от източници.

Глеб Каракулов, офицер от секретната лична охрана на Путин, който дезертира през октомври 2023 г. заедно със съпругата и дъщеря си, разкри подробности за измамата шест месеца по-късно.

Той си спомня: „Имало е случаи, когато знаех, че той е в Сочи. Телевизорът е включен на заден план; новините вървят и показват как провежда среща в Ново-Огарьово. И така питам колега в Сочи: "Замина ли вече?" "Не"," казва той, "той е още тук.’“

Каракулов казва, че колегите му се смеели помежду си относно репликите на офисите.

„Мисля, че това е опит да се объркат, първо, чуждите разузнавателни служби и второ – да не се допуснат опити за убийство“, казва дезертьорът.

„Но това не го спира да се страхува. Защо иначе би му трябвала такава димна завеса?“

Други предпазни мерки, приписвани на Кремъл, включват и твърдението, че Путин има двойник. Спекулации по този въпрос има още от началото на пълномащабното нахлуване, но досега не са представени доказателства.

Разкриха тайната мрежа от клонирани офиси, с която Путин крие местонахождението си

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 14 часа
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 16 часа
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 14 часа
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 15 часа

