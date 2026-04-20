Свят

Роден в Сан Педро, Калифорния, Мълдун стана известен с ролята си на Остин Рийд в „ Дните на нашия живот". Актьорът участва в емблематичната сапунена опера от 1992 до 1995 г., преди да се завърне в ролята си след 16-годишна пауза през 2011 г.

20 април 2026, 14:32
Обичаният актьор Патрик Мълдун почина внезапно на 57 години
Патрик Мълдун   
Източник: GettyImages

П атрик Мълдун почина на 57-годишна възраст. Актьорът, най-известен с участието си в „Дните на нашия живот“, „Мелроуз Плейс“ и „Звездни рейнджъри“, почина внезапно в неделя, 19 април, потвърди неговият мениджър пред Variety, цитиран от списание PEOPLE .

Внезапната смърт на Мълдун е настъпила след сърдечен удар, според Deadline.

Роден в Сан Педро, Калифорния, Мълдун стана известен с ролята си на Остин Рийд в „ Дните на нашия живот“. Актьорът участва в емблематичната сапунена опера от 1992 до 1995 г., преди да се завърне в ролята си след 16-годишна пауза през 2011 г.

След първоначалното си напускане през 1995 г., звездата продължава да играе злодея Ричард Харт в друг емблематичен сериал, „Мелроуз Плейс“ , в продължение на три сезона до 1996 г. Той също така участва в три епизода на „Спасен от камбаната“ в началото на 90-те години, както и играе Зандър Баркалоу в култовата класика от 1997 г. „Звездни рейнджъри“ заедно с Дениз Ричардс, Каспър Ван Дийн, Майкъл Айрънсайд и Дина Майер.

Според Variety, последният му филм, трилърът „Мръсни ръце“, ще излезе по-късно този месец. Във филма участват 55-годишната Ричардс и Майкъл Блийч.

По време на актьорската си кариера, Мълдун се насочва и към музиката, издавайки сингли, включително „I Believe“ и „Gray Again“. В музикалния видеоклип към „Gray Again“ участва бившата съпруга на Мълдун - Дениз Ричардс, а снимките бяха показани в риалити шоуто на Ричардс – Denise Richards and Her Wild Things – миналата година.

Източник: PEOPLE    
Патрик Мълдун Актьор Смърт Сърдечен удар Дните на нашия живот Мелроуз Плейс Звездни рейнджъри Музика Мръсни ръце Дениз Ричардс
Последвайте ни
pariteni.bg
dogsandcats.bg
Преди 1 ден
Преди 1 ден
Преди 1 ден
Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

България Преди 7 минути

България Преди 24 минути

България Преди 36 минути

Любопитно Преди 42 минути

България Преди 49 минути

Любопитно Преди 49 минути

Свят Преди 53 минути

Свят Преди 1 час

,

България Преди 1 час

Любопитно Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Любопитно Преди 1 час

Свят Преди 1 час

България Преди 1 час

,

Любопитно Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

6 знака, че кучето ви има доверие

dogsandcats.bg

Нормално ли е котката да се храни само веднъж на ден?

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

„Човешкият алгоритъм“ в „Куб“ – поглед към дигиталната реалност

Edna.bg

Ким Кардашиян и Люис Хамилтън на романтична вечеря в Малибу

Edna.bg

Капитанът на Арсенал: Трябва да сме заедно

Gong.bg

Билетите за дербито ЦСКА – Левски са вече в продажба

Gong.bg

При 100% обработени протоколи: Пет партии влизат в парламента

Nova.bg

Жълт код в цяла Южна България във вторник

Nova.bg