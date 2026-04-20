Обичаният актьор Патрик Мълдун почина внезапно на 57 години

П атрик Мълдун почина на 57-годишна възраст. Актьорът, най-известен с участието си в „Дните на нашия живот“, „Мелроуз Плейс“ и „Звездни рейнджъри“, почина внезапно в неделя, 19 април, потвърди неговият мениджър пред Variety, цитиран от списание PEOPLE .

Внезапната смърт на Мълдун е настъпила след сърдечен удар, според Deadline.

Роден в Сан Педро, Калифорния, Мълдун стана известен с ролята си на Остин Рийд в „ Дните на нашия живот“. Актьорът участва в емблематичната сапунена опера от 1992 до 1995 г., преди да се завърне в ролята си след 16-годишна пауза през 2011 г.

След първоначалното си напускане през 1995 г., звездата продължава да играе злодея Ричард Харт в друг емблематичен сериал, „Мелроуз Плейс“ , в продължение на три сезона до 1996 г. Той също така участва в три епизода на „Спасен от камбаната“ в началото на 90-те години, както и играе Зандър Баркалоу в култовата класика от 1997 г. „Звездни рейнджъри“ заедно с Дениз Ричардс, Каспър Ван Дийн, Майкъл Айрънсайд и Дина Майер.

Според Variety, последният му филм, трилърът „Мръсни ръце“, ще излезе по-късно този месец. Във филма участват 55-годишната Ричардс и Майкъл Блийч.

По време на актьорската си кариера, Мълдун се насочва и към музиката, издавайки сингли, включително „I Believe“ и „Gray Again“. В музикалния видеоклип към „Gray Again“ участва бившата съпруга на Мълдун - Дениз Ричардс, а снимките бяха показани в риалити шоуто на Ричардс – Denise Richards and Her Wild Things – миналата година.