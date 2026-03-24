Свят

Почина звездата от „Супермен“ и „Лени“ Валери Перин

Валери Перин натрупа близо 70 роли в киното и телевизията, партнирайки на колоси като Дъстин Хофман, Джийн Хекман и Джак Никълсън

24 март 2026, 16:14
Почина звездата от „Супермен“ и „Лени“ Валери Перин
Източник: Getty Images

В алери Перин, номинираната за „Оскар“ актриса, която успя едновременно да се възползва от имиджа си на „изкусителка“ и да го надскочи, почина в понеделник в дома си в Лос Анджелис. Тя беше на 82 години.

Новината за смъртта ѝ бе потвърдена от нейната близка приятелка Стейси Саутър, режисьор на документалния филм за актрисата от 2019 г. Като причина за кончината се посочват усложнения от болестта на Паркинсон, с която Перин бе диагностицирана през 2015 г.

В рамките на кариера, продължила над четири десетилетия, Валери Перин натрупа близо 70 роли в киното и телевизията, партнирайки на колоси като Дъстин Хофман, Джийн Хекман и Джак Никълсън.

  • От сцените на Лас Вегас до върховете на киното

Бивша танцьорка от Лас Вегас, позирала за списанията на Playboy през 1972 г. и 1981 г., Перин никога не се е притеснявала да демонстрира своята сексуалност или голота на екрана. В профил за „Ню Йорк Таймс“ от 1974 г. журналистката Джуди Клемесруд я описва като „чувствена Бети Буп с херувимски сини очи и носле тип „копче“, съчетани с дръзко разкопчана блуза и шепнещ глас“. Клемесруд я нарича още „една от първите отявлени секс-бомби, появили се на холивудския небосклон след Ракел Уелч“.

За разлика от много други секссимволи обаче, Перин почти винаги печелеше адмирациите на критиците именно заради актьорската си игра, а не само заради своята анатомия.

  • Пробивът в „Кланица 5“

Големият ѝ пробив идва през 1972 г. във филмовата адаптация на Джордж Рой Хил по култовия роман на Кърт Вонегът „Кланица 5“. Там тя влиза в ролята на Монтана Уайлдхак – звезда от филми за възрастни, превърната в „междугалактическа изкусителка“.

Филмът, подобно на книгата, преплита антивоенни послания със сатира и научна фантастика. Героят Били Пилгрим се оказва „изключен от времето“ и бива отвлечен от извънземни, които му осигуряват Монтана за партньорка в експеримент за размножаване на светлинни години от Земята. Списание „Тайм“ определя изпълнението ѝ като „очарователно, чувствено и забавно“.

  • Триумфът с „Лени“ и номинацията за „Оскар“

Върхът в кариерата ѝ настъпва през 1974 г. с филма „Лени“ на Боб Фоси. В биографичната лента за скандалния комик Лени Брус (Дъстин Хофман), Перин играе съпругата му Хъни – екзотична танцьорка, изтощена от бурния живот на мъжа си.

Критикът Роджър Ебърт отбелязва, че нейното превъплъщение излъчва „определена опетнена сексуалност“ и ни представя „стриптизьорка без златно сърце“. Ролята ѝ носи наградата за най-добра актриса на филмовия фестивал в Кан и номинация за „Оскар“. 

Въпреки огромния успех, Перин остава скромна:

„Никога не съм вземала уроци по актьорско майсторство. Не знам нищо за Чаванаски (имайки предвид Константин Станиславски). Просто си научавам репликите и когато изляза на снимачната площадка, си мисля за нещо, което ми се е случвало в миналото. В сцената с плача с Дъстин в „Лени“ си мислех за бивш приятел, който ме беше наранил.“

  • Пътят от Тексас до „Супермен“

Валери Джейн Перин е родена на 3 септември 1943 г. в Галвестън, Тексас. Дъщеря на подполковник от армията и бивша бродуейска танцьорка, тя прекарва детството си в Тексас, Япония и Аризона.

След кратък опит да учи психология, тя се премества в Лас Вегас на 19 години, където танцува. По-късно признава, че актьорството никога не е било нейна цел – открита е случайно от агент по време на вечеря, който търсел актриса за „Кланица 5“.

Макар да става известна с арт филми, Перин прави истински фурор на масовия пазар през 1978 г. в блокбъстъра „Супермен“. Тя влиза в ролята на Ийв Тешмахер – спътницата на злодея Лекс Лутор (Джийн Хекман). Нейната героиня се превръща в любимка на публиката, след като в крайна сметка спасява Супермен (Кристофър Рийв) от криптонита.

  • Късните години и „висшите жени“

Сред другите ѝ запомнящи се участия са в „Електрическият ездач“ (1979) с Робърт Редфорд, „Границата“ (1982) с Джак Никълсън и комедията „Какво искат жените“ (2000) с Мел Гибсън.

Валери Перин никога не се омъжва. Годеникът ѝ Бил Хаарман умира през 1969 г. Тя е надживяна от брат си Кенет.

През 1980 г., запитана дали се смята за феминистка и дали подкрепя поправката за равни права (ERA), Перин отговаря с характерната си прямота: „Изобщо не вярвам в ERA. Жените не са равни, те са по-висши.“

Източник: www.nytimes.com    
Валери Перин актриса починала болест на Паркинсон номинация за Оскар секс символ
България задейства европейския механизъм за ранно предупреждение

България задейства европейския механизъм за ранно предупреждение

Гняв под светлините на прожекторите: 10 звезди, чиито изблици шокираха света

Гняв под светлините на прожекторите: 10 звезди, чиито изблици шокираха света

"Абсурден цирк": Пет проблема, които войната с Иран може да реши за Нетаняху

Седем откраднати кучета избягаха от кланица и се върнаха у дома

Седем откраднати кучета избягаха от кланица и се върнаха у дома

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 2 дни
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 2 дни
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 2 дни
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 2 дни
Филипините обявиха национално извънредно положение

Филипините обявиха национално извънредно положение

Свят Преди 44 минути

Филипините са силно зависими от вноса на горива

Шокираща елиминация в новия епизод на Hell’s Kitchen

Шокираща елиминация в новия епизод на Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 1 час

Сините и Червените се впускат в напрегнато отборно предизвикателство

Меган Маркъл и принц Хари

Холивудският елит започна масово да избягва Меган и Хари

Любопитно Преди 2 часа

Шефовете на Netflix не са единствените, които се дистанцират от херцозите на Съсекс. Източник съобщава пред Page Six, че съседите на Меган Маркъл и принц Хари в Монтесито, Калифорния, вече са им се наситили

Почина "риалити кралицата" Мел Шилинг

Почина "риалити кралицата" Мел Шилинг

Свят Преди 2 часа

„Тя си отиде мирно днес, заобиколена от любов“, се казва в официалното изявление на съпруга ѝ Гарет

Руски удари в Украйна прекъснаха стратегическа енергийна връзка на Молдова с Европа

Руски удари в Украйна прекъснаха стратегическа енергийна връзка на Молдова с Европа

Свят Преди 2 часа

"Налични са и алтернативни връзки, но ситуацията остава нестабилна", заяви молдовският президент Мая Санду

Майли Сайръс възроди Хана Монтана: Зашемети с визия на 20-годишнината на сериала

Майли Сайръс възроди Хана Монтана: Зашемети с визия на 20-годишнината на сериала

Любопитно Преди 2 часа

Майли Сайръс отбеляза 20-годишнината на „Хана Монтана“ на емоционална премиера в Ел Ей. Звездата почете култовата си роля с ретро визия, събра се с оригиналния актьорски състав и представи специален юбилеен епизод с архивни кадри по Disney+

,

Тайният супертрезор на Азия: Мястото, където динозаврите съжителстват със златото

Любопитно Преди 2 часа

Охраняван по-строго от летище, фрийпортът в Сингапур крие в бетонните си недра безценни шедьоври, кюлчета злато за милиарди и един скелет на трицератопс на 66 милиона години

"Множество грешки" зад катастрофата на летище "ЛаГуардия"

"Множество грешки" зад катастрофата на летище "ЛаГуардия"

Свят Преди 2 часа

"Нашата авиационна система е изключително безопасна и за да се случи подобен инцидент, трябва да се натрупат множество грешки"

ЦИК въвежда аудиофайлове с QR кодове за незрящи избиратели

ЦИК въвежда аудиофайлове с QR кодове за незрящи избиратели

България Преди 2 часа

Беше утвърден и образецът на бюлетината за гласуване извън страната, за да започне отпечатване

<p>Правосъдният министър: Проблемът е, че се въвежда &quot;временен вечен мандат&quot; за Сарафов</p>

Правосъдният министър обжалва отказа на Прокурорската колегия на ВСС за избор на нов и.ф. главен прокурор

България Преди 2 часа

Андрей Янкулов обясни, че големият проблем е, че се въвежда "временен вечен мандат" за Сарафов

Дрогиран шофьор блъсна пешеходец в Бургас

Дрогиран шофьор блъсна пешеходец в Бургас

България Преди 3 часа

Тестът е отчел наличие на канабис, амфетамин и метамфетамин

AI, ценови стратегии и логистика: Balkan eCommerce Summit 2026 обяви още петима ключови лектори

AI, ценови стратегии и логистика: Balkan eCommerce Summit 2026 обяви още петима ключови лектори

Любопитно Преди 3 часа

<p>&quot;Пишеш история&quot;: Никола Цолов получи 25 000 евро от Министерството на младежта и спорта</p>

Никола Цолов получи награда от 25 000 евро за успехи във Формула 2 и Формула 3

България Преди 3 часа

Паричната награда е за изключителни спортни постижения във Формула 2 и Формула 3

Завръщането на DAYO: Какво подготвят Soulization, EVDN, RawLand, Peyotoff и Trombobby?

Завръщането на DAYO: Какво подготвят Soulization, EVDN, RawLand, Peyotoff и Trombobby?

Любопитно Преди 3 часа

Музиката им е включена в два епизода на влога на Уил Смит и издават съвместна песен с Alxndr London “Yellow Hat”

,

Жената, която не се усмихна 40 години, за да няма бръчки

Любопитно Преди 3 часа

Британка твърди, че е запазила младостта си чрез желязна самодисциплина и пълен отказ от смях, но дали цената на гладката кожа не е твърде висока

<p>Войната в Персийския залив удря британците в джоба</p>

Шокът от Иран замразява икономическото възстановяване на Стармър

Свят Преди 3 часа

Политиците във Великобритания едва започват да се справят с дългосрочните ефекти от конфликта в Близкия изток и разполагат с малко пространство за маневриране.

Всичко от днес

От мрежата

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg

Колко дълго продължава бременността при кучетата?

dogsandcats.bg
1

Защитиха още две вековни дървета

sinoptik.bg
1

Кое растение "поема" вода 20 пъти, колкото теглото си

sinoptik.bg

Ая Минкова разчувства мрежата: Отправи емоционален поздрав за рождения ден на любимия ѝ

Edna.bg

Фенове измислят името на новата песен на Орлин Горанов

Edna.bg

Берк Бейхан спечели WINBET Гол на кръга

Gong.bg

Деца и адреналин на Витоша: проведе се уникално състезание по сноуборд

Gong.bg

ЕК: България е задействала европейския механизъм за бързо реагиране при дезинформация

Nova.bg

Битката за Ормузкия проток: Ще се задълбочи ли кризата с горивата

Nova.bg