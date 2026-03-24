Почина звездата от „Супермен“ и „Лени“ Валери Перин

В алери Перин, номинираната за „Оскар“ актриса, която успя едновременно да се възползва от имиджа си на „изкусителка“ и да го надскочи, почина в понеделник в дома си в Лос Анджелис. Тя беше на 82 години.

Новината за смъртта ѝ бе потвърдена от нейната близка приятелка Стейси Саутър, режисьор на документалния филм за актрисата от 2019 г. Като причина за кончината се посочват усложнения от болестта на Паркинсон, с която Перин бе диагностицирана през 2015 г.

В рамките на кариера, продължила над четири десетилетия, Валери Перин натрупа близо 70 роли в киното и телевизията, партнирайки на колоси като Дъстин Хофман, Джийн Хекман и Джак Никълсън.

От сцените на Лас Вегас до върховете на киното

Бивша танцьорка от Лас Вегас, позирала за списанията на Playboy през 1972 г. и 1981 г., Перин никога не се е притеснявала да демонстрира своята сексуалност или голота на екрана. В профил за „Ню Йорк Таймс“ от 1974 г. журналистката Джуди Клемесруд я описва като „чувствена Бети Буп с херувимски сини очи и носле тип „копче“, съчетани с дръзко разкопчана блуза и шепнещ глас“. Клемесруд я нарича още „една от първите отявлени секс-бомби, появили се на холивудския небосклон след Ракел Уелч“.

За разлика от много други секссимволи обаче, Перин почти винаги печелеше адмирациите на критиците именно заради актьорската си игра, а не само заради своята анатомия.

Пробивът в „Кланица 5“

Големият ѝ пробив идва през 1972 г. във филмовата адаптация на Джордж Рой Хил по култовия роман на Кърт Вонегът „Кланица 5“. Там тя влиза в ролята на Монтана Уайлдхак – звезда от филми за възрастни, превърната в „междугалактическа изкусителка“.

Филмът, подобно на книгата, преплита антивоенни послания със сатира и научна фантастика. Героят Били Пилгрим се оказва „изключен от времето“ и бива отвлечен от извънземни, които му осигуряват Монтана за партньорка в експеримент за размножаване на светлинни години от Земята. Списание „Тайм“ определя изпълнението ѝ като „очарователно, чувствено и забавно“.

Триумфът с „Лени“ и номинацията за „Оскар“

Върхът в кариерата ѝ настъпва през 1974 г. с филма „Лени“ на Боб Фоси. В биографичната лента за скандалния комик Лени Брус (Дъстин Хофман), Перин играе съпругата му Хъни – екзотична танцьорка, изтощена от бурния живот на мъжа си.

Критикът Роджър Ебърт отбелязва, че нейното превъплъщение излъчва „определена опетнена сексуалност“ и ни представя „стриптизьорка без златно сърце“. Ролята ѝ носи наградата за най-добра актриса на филмовия фестивал в Кан и номинация за „Оскар“.

Въпреки огромния успех, Перин остава скромна:

„Никога не съм вземала уроци по актьорско майсторство. Не знам нищо за Чаванаски (имайки предвид Константин Станиславски). Просто си научавам репликите и когато изляза на снимачната площадка, си мисля за нещо, което ми се е случвало в миналото. В сцената с плача с Дъстин в „Лени“ си мислех за бивш приятел, който ме беше наранил.“

Пътят от Тексас до „Супермен“

Валери Джейн Перин е родена на 3 септември 1943 г. в Галвестън, Тексас. Дъщеря на подполковник от армията и бивша бродуейска танцьорка, тя прекарва детството си в Тексас, Япония и Аризона.

След кратък опит да учи психология, тя се премества в Лас Вегас на 19 години, където танцува. По-късно признава, че актьорството никога не е било нейна цел – открита е случайно от агент по време на вечеря, който търсел актриса за „Кланица 5“.

Макар да става известна с арт филми, Перин прави истински фурор на масовия пазар през 1978 г. в блокбъстъра „Супермен“. Тя влиза в ролята на Ийв Тешмахер – спътницата на злодея Лекс Лутор (Джийн Хекман). Нейната героиня се превръща в любимка на публиката, след като в крайна сметка спасява Супермен (Кристофър Рийв) от криптонита.

Късните години и „висшите жени“

Сред другите ѝ запомнящи се участия са в „Електрическият ездач“ (1979) с Робърт Редфорд, „Границата“ (1982) с Джак Никълсън и комедията „Какво искат жените“ (2000) с Мел Гибсън.

Валери Перин никога не се омъжва. Годеникът ѝ Бил Хаарман умира през 1969 г. Тя е надживяна от брат си Кенет.

През 1980 г., запитана дали се смята за феминистка и дали подкрепя поправката за равни права (ERA), Перин отговаря с характерната си прямота: „Изобщо не вярвам в ERA. Жените не са равни, те са по-висши.“