Разкриха причината за смъртта на "жената котка" Джоселин Вилденщайн

Б ившият годеник на Джоселин Уилденщайн разкрива подробности за причината за смъртта ѝ в скорошно интервю.

Модният дизайнер Лойд Клайн, който е бил с нея в последните ѝ мигове, обяснява смъртта ѝ на 84-годишна възраст в навечерието на Нова година с хронично заболяване.

57-годишният Клайн твърди, че битката на Вилденщайн с флебита е изиграла роля за смъртта ѝ, докато говори пред People тази седмица.

Почина "жената котка" Джоселин Вилденщайн

„Заради флебита краката ѝ бяха много, много подути, а кръвта беше блокирана и в мозъка нямаше кислород“, разказва Клайн пред изданието.

Флебитът е състояние, при което кръвоносните съдове се възпаляват.

Понякога това състояние може да доведе до потенциално смъртоносни кръвни съсиреци.

AFP съобщи, че Вилденщайн е починала от белодробна емболия, при която кръвен съсирек блокира притока на кръв към белите дробове.

Според клиниката „Майо“ това смъртоносно състояние често се причинява от кръвни съсиреци в краката, които се придвижват към белите дробове.

Клайн добави, че бабата на Вилденщайн също е страдала от флебит, но това състояние не е повлияло негативно на празничните им тържества и той каза, че иначе тя е била в „безупречно здраве“.

Вилденщайн, която е наричана „Жената котка“ заради козметичните операции, променящи външния ѝ вид през годините, е починала „спокойно“ в съня си, допълни дългогодишният ѝ партньор.

„Същата вечер имахме хубав щастлив час и се подготвяхме за новата година, и малко си починахме, за да изглеждаме добре, преди да се облечем“, спомня си Клайн.

Дремнахме и когато се събудих, казах: „Джослин, трябва да се събудим, трябва да се облечем“, а тя беше студена и мъртва - добави той.

„Това е много тъжно. Изключително тъжно е“, продължи мрачно френският дизайнер.

"Изключително тъжно е да си легнеш с половинката си, която познавам от 21 години и чакаме да празнуваме Нова година, и да я намериш студена", разкрива той.

Той си спомни, че „всичко е било добре“ в последните дни с годеницата му, и каза, че Вилденщайн, която е прекарвала времето си с него в Париж, е била „много щастлива“ и „на върха на възможностите си“ по това време.

За последен път Вилденщайн е видян публично да изглежда здрава на 18 декември в Париж заедно с Клайн.

Звездата се усмихваше на зрителите, докато беше облечена в кожено яке, клин и ботуши, като носеше черни слънчеви очила, а русата й коса бе на меки вълни по раменете.

След развода си с Алек Н. Вилденщайн Джоселин започва да се среща с Клайн през 2003 г.

По-късно двамата се сгодяват, но през годините отношенията им са неспокойни.

През 2016 г. Вилденщайн е арестуван за това, че е нарязал лицето на Клайн с ножица по време на кавга в апартамента ѝ в Тръмп Тауър.

Впоследствие Клайн е арестуван няколко дни по-късно за грабеж и нападение, след като се твърди, че се е опитал да вземе част от вещите си от апартамента на Вилденщайн.

По-късно обаче двойката се събира отново.

Родената в Швейцария светска дама, която имаше над 1 милион последователи в Инстаграм, се описваше като „търговец на изкуство“.

Тя произхожда от скромни среди, но през 70-те години на миналия век завързва брак с американски милиардер от френски произход.

Но двамата си спечелват първите страници на вестниците малко повече от две десетилетия по-късно с неприятния си развод.

След развода тя се превръща в един от най-богатите хора на планетата, като получава над 2 милиарда долара и още милиони издръжка годишно.

Но тя някак си успя да загуби всичко това след години на оформяне на лицето си и харчене за безброй луксозни неща.

Представителката на висшето общество беше омъжена за покойния търговец на произведения на изкуството и милиардер Алек Н. Вилденщайн, който беше син на френския търговец на произведения на изкуството и развъдчик на коне Даниел Вилденщайн.

Тяхното семейство председателстваше „Вилденщайн и Ко“ - влиятелна парижка фирма за търговия с произведения на изкуството.

В разговор с лондонския вестник The Times Джоселин разказва как се е запленила от Африка и нейната фауна, след като като е била дете е намерила кутия с книжки с картинки за континента.

По-късно тя развива интерес към лова и дивата природа, което я отвежда в семейното ранчо на Вилденщайн Ол Джоги, намиращо се в Кения.

Там по време на сафари с Алек я запознава Аднан Хашоги, саудитски търговец на оръжие.

Джоселин си спомня как Алек решил да убие лъв, който убивал антилопи наблизо, и тя го придружила на мисията преди зазоряване.

Тя разказа как, след като бъдещият ѝ съпруг повалил лъва с един изстрел - те изяли част от животното като трофей и натрили шиите си с кръвта му.

„Трябва да изядеш част от сърцето на дивеча си“, казва тя.

„Това е легенда. Може би за да вземеш силата на лъва", допълва тя.

Но към 90-те години Джоселин е напълно неузнаваема, след като лицето ѝ се е променило уж от многобройните козметични операции.

Те я оставиха с дръпнати котешки очи, изпъкнала брадичка и преувеличени скули, които някои сравняват с лъвско лице.

Въпреки очевидната промяна във външния ѝ вид, по едно време Уайлдънстайн странно твърдеше, че никога не си е правила пластични операции.

Алек все пак коментира лицето ѝ. Той казва пред Vanity Fair: „Тя беше луда. Винаги се досещах последен. Тя си мислеше, че може да поправи лицето си като мебел. Кожата не работи по този начин. Но тя не искаше да слуша".

Вилденщайн отвръща, че е „наел публицист и е платил на пластичен хирург, за да удостовери, че напълно съм променил лицето си“, за да спечели развода, заявява тя.

