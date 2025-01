Почина "жената котка" Джоселин Вилденщайн

Д жоселин Вилденщайн, известна като "жената котка" заради многобройните си козметични операции, е починала във вторник, 31 декември, в Париж, предаде АФП, като цитира нейния партньор.

Спътникът ѝ Лойд Клайн потвърди съобщения в медиите за кончината ѝ. Той допълни, че Джоселин Вилденщайн е починала на 79-годишна възраст. В съобщението му се казва, че една "икона си отиде".

‘Catwoman’ Jocelyn Wildenstein, known for extreme plastic surgery addiction, dead at 84 https://t.co/YdKFSXeZE4 pic.twitter.com/qhnu16EsjT