Разкриха причината за смъртта на Брайън Уилсън

П ричината за смъртта на Брайън Уилсън беше разкрита две седмици след като съоснователят на легендарната група The Beach Boys почина на 82-годишна възраст.

Смъртният акт на музиканта посочва като основна причина за фаталния край „респираторен арест“ – състояние, което може да бъде предизвикано от „намалено дихателно усилие“, според Merck Manuals, и води до недостиг на кислород в организма. Сред останалите изброени причини са сепсис и цистит. Първи за това съобщиха от TMZ.

Като допълнителни фактори в документа са посочени и невродегенеративно заболяване, обструктивна сънна апнея, хронична дихателна недостатъчност и хронично бъбречно заболяване.

Семейството на Уилсън обяви тъжната вест в сряда, 11 юни. В изявление, публикувано в социалните мрежи, се казва: „С разбито сърце съобщаваме, че нашият любим баща Брайън Уилсън почина.“

„В момента нямаме думи. Молим ви да уважите личното ни пространство, докато скърбим. Осъзнаваме, че споделяме болката си със света. Любов и милост.“

Брайън Уилсън е роден на 20 юни 1942 г. и почина броени седмици преди да навърши 83 години. Заедно с братята си Денис и Карл Уилсън, братовчед си Майк Лав и приятеля си Ал Джардин, той основава The Beach Boys в Калифорния през 1961 г.

Групата дебютира с албума Surfin' Safari същата година. През 1962 г. издават Surfin' USA, а последвалите албуми утвърждават характерния им „калифорнийски звук“. Сред най-емблематичните им песни са: „California Girls“, „God Only Knows“, „Surfin' USA“, „Good Vibrations“ и „Wouldn't It Be Nice“.

През 1964 г. Уилсън напуска турнетата на групата, за да се съсредоточи върху работата си като студиен музикант. През 1988 г. заедно с останалите членове на групата е въведен в Залата на славата на рокендрола. През 2012 г. се присъединява отново към The Beach Boys за турнето по случай 50-годишнината на групата.

В началото на 2024 г., след смъртта на втората му съпруга Мелинда Ледбетър, семейството му подаде молба за поставяне на Уилсън под попечителство. В документите се посочва, че той страда от „сериозно неврокогнитивно разстройство, подобно на деменция“.

„След смъртта на любимата съпруга на Брайън, Мелинда, и след внимателно обмисляне и консултации между Брайън, седемте му деца, Глория Рамос и неговите лекари (и в съответствие със семейните процедури, установени от самите Брайън и Мелинда), потвърждаваме, че дългогодишните представители на семейството, ЛийАн Хард и Джийн Сийвърс, ще бъдат съ-настойници на Брайън“, се посочва в изявление, предоставено на PEOPLE.

„Това решение е взето с цел да се гарантира, че няма да настъпят резки промени в домакинството, и че Брайън и децата, които живеят с него, ще бъдат добре обгрижвани в дома си от Глория Рамос и прекрасния екип, който се грижи за тях от дълги години“, продължава изявлението.

В съдебните документи семейството твърди, че Уилсън „не е в състояние сам да се грижи за основните си нужди, свързани с физическо здраве, храна, облекло и подслон“. Въпреки това близките му споделят, че той все още е способен „да се радва на компанията на цялото си семейство и приятели, да работи по текущи проекти и да участва в дейности, които сам избира“.