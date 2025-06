Брайън Уилсън - геният зад The Beach Boys, който чуваше музика в тишината

Б райън Уилсън, музикалният ум зад повечето от емблематичните хитове на The Beach Boys, почина вчера на 82-годишна възраст. Считан за един от най-иновативните композитори и продуценти в историята на поп музиката, Уилсън остави неизличим отпечатък с уникалната си визия, звуков експериментализъм и дълбока емоционалност, пише ВВС.

Почина музикантът Брайън Уилсън от Beach Boys

Работата му с The Beach Boys го утвърди като истински пионер. Парчета като Surfin' USA, California Girls, I Get Around, Good Vibrations и God Only Knows се превърнаха в непреходни класики.

Уилсън революционизира поп жанра със сложни мелодии, изтънчени хармонии и нетипични теми, отдалечавайки се от тривиалния „момче среща момиче“ сюжет, доминиращ до този момент.

Но под тежестта на славата и зависимостта от наркотици, музикалният гений се оказа в капан, от който трудно се измъкна.

Началото на една легенда

Брайън Дъглас Уилсън е роден на 20 юни 1942 г. в Ингълууд, Калифорния. Баща му, макар и насилствен и властен, насърчава музикалните му изяви още в ранна възраст. На осем години Брайън вече свири уверено на пиано и пее в църковния хор. Често въвлича по-малките си братя Карл и Денис в създаването на сложни вокални хармонии.

В гимназията се отличава и като спортист – участва успешно в лека атлетика и е титулярен куотърбек в училищния отбор. Но едва на 19, въпреки глухотата си в дясното ухо, открива призванието си. След като му подаряват касетофон, Уилсън усвоява изкуството на многослойния запис – техника, която по-късно ще се превърне в негова запазена марка.

Създаването на The Beach Boys

Докато родителите му са на почивка в Мексико, Брайън остава вкъщи с братята си и използва 250-те долара, оставени за храна, за наемане на музикално оборудване. С помощта на братовчед си Майк Лав и приятеля Ал Джардин записват песента Surfin', с която се ражда групата The Beach Boys.

След успеха на дебютния сингъл, групата подписва договор с Capitol Records и се превръща в емблема на американската сърф култура. Парчета като Surfin' Safari, Fun, Fun, Fun, I Get Around и Help Me Rhonda възпяват тийнейджърските мечти за свобода, романтика и плажни приключения.

Иронично, само Денис Уилсън наистина е сърфист.

От тийнейджърска еуфория към музикално извисяване

Брайън Уилсън композира и аранжира повечето ранни хитове на групата, но паралелно с това започва да показва по-зряла и интроспективна страна в песни като In My Room.

Като единствената американска група, която реално съперничи на The Beatles, The Beach Boys издържат на натоварен график от турнета, записи и медийни изяви – нещо, което изтощава Уилсън.

През 1964 г., само на 22 години, той получава нервен срив по време на полет и решава да спре с участията на живо, за да се съсредоточи върху композирането и продуцирането.

Вдъхновен от албума Rubber Soul на The Beatles, Уилсън отговаря с шедьовъра Pet Sounds, включващ God Only Knows, Wouldn't It Be Nice и Sloop John B. Въпреки критическия успех, албумът озадачава част от публиката със своята емоционална дълбочина и експериментален звук.

Smile – симфония на един разпадащ се ум

През 1966 г. Уилсън започва работа по Smile – албум, който описва като „тийнейджърска симфония за Бога“. В колаборация с Ван Дайк Паркс, проектът включва новаторски композиции като Good Vibrations, Heroes and Villains и Surf's Up.

Но сесиите за запис се превръщат в хаос – Уилсън инсталира пясъчник в хола си и записва с кофа, пълна с огън, и музиканти, дъвчещи зеленчуци. Другите членове на групата, особено Майк Лав, отхвърлят албума като твърде налудничав.

Уилсън изпада в тежка психическа криза и изоставя проекта през 1967 г., изолирайки се от обществото.

Дългият път назад

През 1976 г., загрижени за психическото му здраве, Карл и Денис наемат психотерапевта Юджийн Ланди. Първоначално резултатите са положителни, но по-късно Ланди прекрачва етичните граници, ставайки бизнес партньор на Уилсън и контролирайки живота му.

След бурен период, през 90-те години Уилсън прави нов опит за завръщане. Среща бъдещата си съпруга Мелинда и открива младежката група The Wondermints, която го вдъхновява да преразгледа Pet Sounds и Smile.

През 2004 г. представя за първи път на живо завършената версия на Smile в Лондон – събитие, посрещнато с овации и обич.

Късен разцвет

Уилсън започва нов творчески период – записва албуми, включително интерпретация на класики на Гершуин, и се събира с The Beach Boys през 2012 г. за албума That's Why God Made The Radio. Излиза и бокс-сетът The Smile Sessions, който печели „Грами“ и признание от Rolling Stone.

През 2014 г. биографичният филм Love & Mercy, с Джон Кюсак и Пол Дано, показва двете страни на Уилсън – гения и травмирания човек.

Последни години

Уилсън продължава да изнася концерти до края на 70-те си години. През 2024 г. преживява тежък удар със смъртта на съпругата си Мелинда. Малко след това семейството му съобщава, че той вече не е в състояние да се грижи сам за себе си и е поставен под попечителство.

Тази развръзка затвърди представата за Брайън Уилсън като крехък, почти детски гений, който въпреки личните си битки вдъхнови поколения музиканти.

Комбинацията от творчески гений и студийна прецизност го нарежда сред най-великите фигури в историята на популярната музика.