Разкриха как шеф от ЦРУ е използвал фиктивна тайна операция за кражбата на 303 златни кюлчета

Б ивш служител на Централното разузнавателно управление на САЩ (ЦРУ), у когото бяха открити златни кюлчета на стойност около 40 милиона долара, скрити в дома му във Вирджиния, е създал фиктивна секретна разузнавателна програма, за да прикрие прехвърлянето на огромни суми държавни средства към собствените си сметки, съобщава The New York Times .

Дейвид Ръш, който е работил в американската разузнавателна агенция в продължение на 17 години, е прикривал незаконно придобитите средства чрез т.нар. „програма със специален достъп“, инструмент, предназначен за толкова чувствителни разузнавателни операции, че дори в рамките на самото ЦРУ достъпът до тях е силно ограничен.

Според съдебни документи фиктивната програма му е позволила да получи златни кюлчета на стойност десетки милиони долари от агенцията между ноември миналата година и март тази година, като просто е твърдял, че те са необходими за „разходи, свързани със служебната дейност“.

CIA officer caught with $40M in gold bars worked on Pentagon's secret nuclear sub program https://t.co/q8YdYO3AGX pic.twitter.com/a4M3qOXhAd — New York Post (@nypost) June 4, 2026

Позовавайки се на двама източници, запознати с разследването, изданието съобщава, че официално обявената цел на измислената програма е била „осигуряване на непрекъснатост на дейността на правителството“, термин, който обикновено се използва за мерки, гарантиращи функционирането на държавните институции при нападение или природно бедствие.

Източниците твърдят, че Ръш е включил двама свои колеги в програмата по начин, който им е попречил да обсъждат проекта с когото и да било. След това той убедил единия от тях да прехвърли огромните количества злато към програмата чрез фиктивен държавен договор.

Бивш шеф от ЦРУ скрил в дома си кюлчета злато за 40 милиона долара

На 18 май агенти на Федералното бюро за разследване (ФБР) извършили обиск в дома на Ръш в град Обърн. Там били открити 303 златни кюлчета с тегло по един килограм, около 2 милиона долара в брой и приблизително 35 луксозни часовника, като „много от тях“ били от марката Rolex, се посочва в клетвена декларация по делото.

Според съдебните документи разследването на ФБР е разкрило, че Ръш е изградил сложна схема от измами относно военната си служба и образователната си биография, която впоследствие е използвал, за да получава все по-високи длъжности и възнаграждения през дългогодишната си кариера.

Той невярно е твърдял, че притежава дипломи от университета Клемсън в щата Южна Каролина и от Политехническия институт „Ренселаер“ в щата Ню Йорк, както и сертификат за оценяване от Военноморското училище за летци-изпитатели на Съединените щати.

По време на съдебно заседание в петък прокурорите определиха Ръш като „майстор манипулатор“ и заявиха, че той дори се е представял за лекар.

На същото заседание съдия Уилям Е. Фицпатрик от Окръжния съд на САЩ за Източния окръг на Вирджиния постанови, че Ръш представлява риск от укриване и трябва да остане в ареста до по-нататъшно разпореждане.