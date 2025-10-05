Расте броят на жертвите след срутването на ислямското училище в Индонезия

Б роят на жертвите при срутването на ислямското училище в индонезийската провинция Източна Ява достигна 36 души, а 27 са все още в неизвестност, съобщиха спасителните служби, докато акцията по издирване и спасяване продължава седми ден, предаде ДПА.

"Тази сутрин успяхме да извадим още 11 тела изпод развалините. Така общият брой на загиналите ученици достигна 36", заяви директорът на националната спасителна агенция Юди Брамантьо пред журналисти.

Училището "Ал Хозини" в окръг Сидоарджо се срути в понеделник по време на строителни дейности. В този момент десетки тийнейджъри се били събрали на приземния етаж за следобедна молитва. Някои ученици успели да избягат, когато сградата внезапно се срутила и затрупала останалите.

Общо 167 души са се намирали в сградата при срутването ѝ. От тях 140 вече са идентифицирани, включително 104 оцелели.