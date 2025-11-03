Щастие зад решетките: Шон "Диди" Комбс се усмихва със затворници

Ф едералната присъда на Шон „Диди“ Комбс не е повлияла на доброто му настроение, предаде Page Six.

Нови снимки показаха опозорения музикален магнат, докато се усмихваше заедно с някои от съкилийниците си в затвора FCI Fort Dix в Ню Джърси в събота, 1 ноември.

Разкриха официалната дата на освобождаване на Пъф Деди от затвора

55-годишният изпълнител на „I’ll Be Missing You“ беше облечен със сив анцуг и маратонки с шапка и синьо яке.

Белите му зъби блестяха под сивата му брада, докато разговаряше с група мъже в двора на затвора.

В един момент Комбс се ръкува с един от мъжете, които изглеждаха щастливи да се запознаят с носителя на награда „Грами“.

Page Six се свърза с представителя на Комбс, но не получи незабавен отговор.

Шон „Диди” Комбс получил бурни овации в затвора

Снимките идват скоро след като Page Six получи първия кадър на Комбс зад решетките след ареста му през септември 2024 г.

Снимката показа основателя на Bad Boy Records с оранжева

затворническа шапка и тъмносиньо яке, докато се разхождаше по време на свободното си време.

Комбс беше осъден да излежава четири години и два месеца зад решетките, след като беше признат за виновен по две обвинения в транспортиране с цел проституция.

Очакваната му дата на освобождаване е насрочена за 8 май 2028 г.

Той също беше задължен да плати на съда глоба от 500 000 долара, както и да участва в програми за психичното си здраве и проблемите със злоупотребата с вещества.

След ареста си изпълнителят на „Act Bad“ преди това беше задържан в Metropolitan Detention Center в Бруклин, Ню Йорк. По-късно беше преместен в Fort Dix след получаването на присъдата си.

