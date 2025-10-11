Свят

Ракът от "болест на старците“ се превръща в драма за милениалите

Младите хора са изправени пред нарастващ риск от рак заради фактори на модерния начин на живот и експозиции в околната среда

11 октомври 2025, 11:23
Ракът от "болест на старците“ се превръща в драма за милениалите
Източник: Istock

Р акът, заболяване, отдавна свързано със стареенето, сега се диагностицира все по-често сред младите хора, особено сред милениалите.

В Съединените щати процентът на раковите заболявания сред хората на възраст между 15 и 49 години се е увеличил с 10% от 2000 г. насам, докато сред по-възрастното население е намалял, съобщава "Вашингтон Поуст".

Известни личности, които признаха, че имат рак
12 снимки
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
щ
Оливия Мън

Това явление предизвиква нарастваща загриженост в медицинските среди, особено след като засяга главно жените, чийто процент на рак е с 83% по-висок от този при мъжете под 50 години.  Защо това поколение, родено след 80-те години на миналия век, биологично „остарява“ по-бързо и страда от тумори, понякога няколко десетилетия преди възрастните хора? Напредъкът в изследванията показва, че наследственият генетичен фактор остава стабилен, докато „новата ера на експозома“ – всички експозиции на околната среда по време на живота, включително преди раждането – сега е под строг контрол.

За биохимика Гари Пати „значително променихме това, на което сме изложени, само за няколко десетилетия “. Неговият екип от Университета на Вашингтон проследява ефектите на стотици вещества върху малки рибки зебра, за да разбере по-добре въздействието на химическите разрушители върху развитието на човешки тумори. Резултатите вече сочат отговорността на много малко проучени досега молекули.

9 суперхрани срещу рак, сърдечни болести и затлъстяване
9 снимки
g
g
g
g

Миналата година анализ върху над 150 000 души разкри, че членовете на поколение Y (хора, родени между началото на 80-те и средата на 90-те години) имат биологична възраст, по-висока от действителната им възраст, характеристика, свързана с повишен риск – до 42% – за някои видове рак, особено рак на белия дроб, храносмилателната система и матката. Това ускорено стареене би могло да обясни ранното начало на заболяванията, обикновено запазени за възрастните хора.

Предполагаемите причини са многобройни, често произтичащи от големи социални и индустриални катаклизми, настъпили от 60-те години на миналия век насам. Сред тях е масовата консумация на лекарства по време на бременност: лечения, които някога са били често срещани, като коктейли от антибиотици, антидепресанти или хормони, са успели да препрограмират ембрионалното развитие, което води до странични ефекти, които се откриват едва десетилетия по-късно. Например, употребата от майката на лекарство против гадене като Bendectin е свързано с 3,6-кратно повишен риск от рак на дебелото черво в зряла възраст при деца, изложени на него in utero.

Но най-видимата революция е в храните: от 80-те и 90-те години на миналия век насам ултрапреработените храни представляват повече от половината от дневния калориен прием в Съединените щати. Проучване, публикувано през 2023 г. , обаче показва, че високата консумация на тези продукти значително увеличава риска от няколко вида рак, особено рак на гърдата и дебелото черво – две места, чиято честота нараства рязко сред възрастните под 50 години.

Тези храни вероятно предизвикват рак
7 снимки
f
f
f
f

Андрю Чан, гастроентеролог в Харвард, потвърждава: „Ултрапреработените храни имат метаболитни ефекти, независимо от наддаването на тегло, което би могло да повлияе на човешкото здраве.“ Добавки, готвене на висока температура, добавени захари, пластмасови опаковки и съпътстващите ги ендокринни разрушители: всяка съставка или процес се добавя към списъка със заподозрени.

Друга основна промяна е нарушаването на циркадните ритми. Излагането на изкуствена светлина, работата на смени и вездесъщото присъствие на екрани дълбоко нарушават нашия „биологичен часовник“, променяйки ремонта на ДНК , производството на хормони и имунитета. Тази „хронична десинхронизация“ сега е класифицирана като вероятен човешки канцероген от СЗО, свързана по-специално с увеличаването на рака на гърдата, дебелото черво и белия дроб сред младите хора.

В допълнение към старите химически разрушители – азбест, олово, пестициди – сега има дифузни потоци от микропластмаси и стотици синтетични молекули. Микрочастици, открити в кръвта, плацентата и белите дробове, тези пластмаси насърчават хронично възпаление , ключов механизъм за развитието на рак. Тази безпрецедентна сложност сега подтиква изследователите да преосмислят токсикологията: „Започваме да разбираме до каква степен съвременният живот е химичен“, подчертава Гари Пати. „ Постоянно сме изложени на коктейл от вещества, по-голямата част от които никога не са били истински тествани,“ каза още той. За да се опитат да изяснят това, лабораториите разработват нови тестове, способни да изготвят много подробна картина на индивидуалните експозиции, използвайки обикновена капка кръв  – молекулярна карта, която един ден би могла да направи възможно по-доброто предвиждане, ако не и предотвратяване на рака.

„Не трябва да се паникьосваме: не всичко ново е токсично по принцип. Но е сигурно, че цялостното излагане на нашето поколение на нови вещества и рискови фактори е обезпокоително,“ казва от своя страна Джон Йоанидис, епидемиолог в Станфорд. Днес, за поколението Y, предизвикателството не се ограничава само до рака: други патологии (сърдечни заболявания, болестта на Алцхаймер ) също се появяват рано. „Този ​​проблем е универсален и далеч надхвърля единствената област на онкологията “, предупреждава Ин Цао от екипа от Вашингтон. Ще е необходимо повече от просто промяна в индивидуалното поведение, за да се обърне тази тревожна тенденция: ще е необходимо да се преразгледа цял модел на обществото и околната среда. 

Източник: БГНЕС    
Рак при млади хора Милениали Ускорено стареене Експозом Химически разрушители Ултрапреработени храни Циркадни ритми Микропластмаси Околна среда Рискови фактори за рак
Последвайте ни

По темата

Дъжд връща напрежението в Николово: дигата остава опасна

Дъжд връща напрежението в Николово: дигата остава опасна

Владимир Путин: Русия ще покаже ново ядрено оръжие, надпреварата е в ход

Владимир Путин: Русия ще покаже ново ядрено оръжие, надпреварата е в ход

Експерти съветват: Не отлагайте покупката на жилище за след еврото

Експерти съветват: Не отлагайте покупката на жилище за след еврото

Ракът от

Ракът от "болест на старците“ се превръща в драма за милениалите

Как да си обмените левовете в пощата

Как да си обмените левовете в пощата

pariteni.bg
Най-после някой да направи аналогов хиперавтомобил

Най-после някой да направи аналогов хиперавтомобил

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 4 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 4 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 4 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 3 дни

Виц на деня

– Скъпи, ще изхвърлиш ли боклука? – Разбира се, миличка! – Още днес? – Сега вече прекаляваш с изискванията!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Земята пулсира под Африка, където земната кора се разкъсва

Земята пулсира под Африка, където земната кора се разкъсва

Любопитно Преди 35 минути

Континентът бавно се разкъсва в ранните етапи на формиране на нов океански басейн

Израел нанесе удари в Южен Ливан - има жертва и ранени

Израел нанесе удари в Южен Ливан - има жертва и ранени

Свят Преди 43 минути

Ливанският президент Жозеф Аун осъди среднощните израелски удари срещу „граждански обекти“, в Южен Ливан

Цената на кафето расте: до 50 стотинки повече за вашата глътка

Цената на кафето расте: до 50 стотинки повече за вашата глътка

България Преди 3 часа

По думите на кафе експерта Йордан Дъбов „между 3 и 4 лева струва добро кафе, 4–5 лева — много добро, а над 6 лева — отлично“

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп: Мария Мачадо посвети Нобеловата си награда на мен

Свят Преди 3 часа

По-рано Белият дом критикува решението на Нобеловия комитет

Служител на шерифската служба на окръг Хъмфрис дежури пред входа на предприятието за производство на военни взривни вещества

Трагедия в Тенеси: 19 души са изчезнали след експлозията в завод за експлозиви

Свят Преди 3 часа

Шерифът на окръг Хъмфрис Крис Дейвис отказа да уточни колко точно души са загинали

Затварят ключови улици и булеварди в столицата заради „Маратон София 2025“

Затварят ключови улици и булеварди в столицата заради „Маратон София 2025“

България Преди 4 часа

Промените в движението и маршрутите на градския транспорт ще важат от 04:30 ч. на 11 октомври до приключване на маратона на 12 октомври

Себастиен Лекорню

Политически хаос във Франция: Макрон върна Лекорню като спасител

Свят Преди 4 часа

Той беше назначен за премиер за пръв път на 9 септември и му отне три седмици, за да състави правителство — което се разпадна за една нощ

Алберт Айнщайн

11 октомври: Писмото на Айнщайн до Рузвелт, което промени хода на историята

Любопитно Преди 5 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Опасно време &ndash; каква е прогнозата за уикенда</p>

Опасно време – каква е прогнозата за уикенда

България Преди 5 часа

Обявено е предупреждение за силен вятър, но идва затопляне

Как да търсим още по-ефективно в Google

Как да търсим още по-ефективно в Google

Технологии Преди 5 часа

Няколко семпли съвета могат да направят голяма разлика

Зеленски: Русия изчаква влошаване на времето, за да атакува енергийни обекти

Зеленски: Русия изчаква влошаване на времето, за да атакува енергийни обекти

Свят Преди 13 часа

Руски дронове и ракети снощи поразиха украински енергийни обекти и причиниха прекъсване на електроснабдяването в някои части на Киев

,

Съдът остави в ареста Благомир Коцев

България Преди 13 часа

Коцев продължава да е кмет на Варна и може да повлияе на неразпитаните свидетели, смята съдът

,

Това е търговска тайна: В кои дни се продават най-евтините самолетни билети

Любопитно Преди 14 часа

Всеки, който планира пътуване, се надява да намери страхотна оферта за самолетни билети

,

Около 200 000 души са се завърнали в северната част на Ивицата Газа

Свят Преди 14 часа

Това стана, след като на 10 октомври влезе в сила примирието между Израел и терористичната групировка Хамас

Белият дом обяви мащабни съкращения в държавната администрация

Белият дом обяви мащабни съкращения в държавната администрация

Свят Преди 14 часа

Новината потвърди ръководителят на Бюджетната служба на Белия дом Ръс Воут

,

Силен взрив във военен завод за експлозиви в Тенеси

Свят Преди 15 часа

Взривната вълна е била почувствана на километри

Всичко от днес

От мрежата

Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

dogsandcats.bg

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg
1

Сара предупреди за потопа край морето

sinoptik.bg
1

3D симулация показва потопа Елените

sinoptik.bg

Карина от “Игри на волята”: Липсата на хигиена е най-големият проблем, храната се преживява (ВИДЕО)

Edna.bg

ТЕСТ: Избери си идеалната уютна вечер и разбери какво есенно вълшебство те очаква

Edna.bg

НА ЖИВО: ЦСКА 4:0 Септември, гол на Брахими

Gong.bg

Обяснение в любов: Обичам те, шампионе мой, ти си моят свят (снимки)

Gong.bg

Хутите спират атаките срещу Израел и кораби в Червено море след примирието в Газа

Nova.bg

Вежди Рашидов: Държавността е изтървана, хаосът трябва да спре

Nova.bg