QR кодове се появиха на над 1000 гроба в Мюнхен

П овече от 1000 стикера са залепени на надгробни плочи и дървени кръстове в три гробища в южния германски град Мюнхен.

Стикерите, които са поставени както на стари, така и на скорошни гробове, имат QR код, който при сканиране показва името на погребания човек и местоположението на гроба му в гробището.

Стикерите с размери 5х3,5 см се появиха през последните дни в гробищата Валдфридхоф, Зендлингер Фридхоф и Фридхоф Золн.

🚨 QR code stickers mysteriously surface on graves in Munich, scanning gave shocking results



🚨 JUST IN: Approximately 1,000 stickers featuring QR codes have mysteriously appeared on gravestones and wooden crosses at three cemeteries in Munich, Germany. The affected locations… pic.twitter.com/Xj7FPCs8w6