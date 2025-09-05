Свят

Путин: Москва е най-доброто място за среща със Зеленски

Руският президент припомни, че Киев до неотдавна е изключвал възможностите за директен контакт с Русия

Обновена преди 1 час / 5 септември 2025, 10:13
Украйна атакува рафинерия и склад за петрол в Русия

Сбогом на легендата Армани - 50 години контрол, стил и безсмъртна елегантност

Путин: Всички западни войски в Украйна ще бъдат цел за руската армия

Оперираха Джо Байдън за отстраняване на рак на кожата

"Росатом" предлага преговори с "Уестингхаус" за горивото в Запорожката АЕЦ
УНИЦЕФ: Немислимото в град Газа вече се случва

Кремъл: Засега няма подготовка за преговори между Путин и Тръмп

Дерайлирането на атракцион в Лисабон отне живота на туристи от осем държави

П резидентът на Русия Владимир Путин заяви, че Москва е най-доброто място за възможна среща с президента на Украйна Володимир Зеленски, предадоха Ройтерс и ТАСС.

„Следващия път, ако наистина някой иска да се срещне с нас, ние сме готови. Най-доброто място за това е столицата на Руската федерация, градът-герой Москва“, заяви президентът на пленарното заседание на Източния икономически форум, провеждащ се във Владивосток.

Руският президент припомни, че Киев до неотдавна е изключвал възможностите за директен контакт с Русия, а сега моли и предлага такъв.

Путин за настъплението в Курска област: Украйна иска да дестабилизира Русия

 

Руският лидер добави, че Русия е готова да гарантира на 100 процента сигурността на Зеленски и на представители на Киев, ако те решат да дойдат в Москва за разговори, посветени на темата за Украйна.

"Украинската страна иска тази среща и предлага тази среща. Аз казах: "Готово, моля, заповядайте, идвайте. Ние напълно съвършено ще осигурим условия за работа и за сигурност. Гарантираме на 100 процента“, подчерта Путин в пространно изказване пред делегатите на форума във Владивосток.

Руският лидер дефинира като прекомерни изисквания исканията на Киев за среща между него и Зеленски в Киев.

 

"Понастоящем е невъзможно да се постигнат споразумения по ключови въпроси с Владимир Зеленски",  заяви още Путин. „Вече многократно съм казвал, че съм готов за тези контакти [със Зеленски]. Но не  виждам голям смисъл. Защо? Защото ще бъде практически невъзможно да се постигне споразумение с украинската страна по ключови въпроси: дори и да има политическа воля – в което се съмнявам – има юридически и технически трудности“, отбеляза руският лидер.

Той обясни, че съгласно конституцията на Украйна всички споразумения по териториите трябва да бъдат потвърдени на референдум.

Путин засегна темата за гаранциите за сигурността за Украйна след влизането в сила на споразумение за мир в тази страна. Той подчерта, че тези гаранции трябва да бъдат разработени и за Русия, и за Украйна и подчерта, че Москва ще ги уважава.

Путин: Не Русия, а ЕС шантажира Украйна

Путин каза, че ако войски на НАТО се появят в Украйна, те ще станат законна цел за руската армия.

Руският президент заяви, че засега не е говорил по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп, след като Тръмп участва по видеоконферентна връзка вчера  среща на върха на „Коалицията на желаещите“ страни.

"Засега не е имало телефонен разговор между мен и Тръмп относно резултатите от тези консултации в Европа“, каза Путин.  Той обаче добави, че няма никакви проблеми в комуникацията между двамата и поясни, че е било сложно да се организира разговор с Тръмп, предвид това, че той лично току-що се връщал от посещение в Китай. Путин визира визитата, по време на която той участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество и беше сред гостите на военен парад по повод 80-ата годишнина от края на Втората световна война.

 

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Владимир Путин Володимир Зеленски Русия Украйна Преговори Москва Гаранции за сигурност НАТО Източен икономически форум Доналд Тръмп
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Зеленски отговори на Путин за Москва
Зеленски отговори на Путин за Москва

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Здравният министър с подробности за инцидента, при който дете загина след падане от парашут в Несебър

Здравният министър с подробности за инцидента, при който дете загина след падане от парашут в Несебър

По случая първоначално бяха задържани трима, като в последствие двама бяха оставени в ареста

Асен Василев: Кандидатът ни за президент ще е срещу ГЕРБ, не общ

Асен Василев: Кандидатът ни за президент ще е срещу ГЕРБ, не общ

Искаме да излъчим обща кандидатура за президент с част от партиите, която да бие кандидатурата на ГЕРБ, а не да е обща с ГЕРБ, каза Асен Василев

Тръмп събра технологичния елит в Белия дом, но без Мъск (СНИМКИ)

Тръмп събра технологичния елит в Белия дом, но без Мъск (СНИМКИ)

Марк Зукърбърг седеше до президента, докато Бил Гейтс беше до първата дама Мелания Тръмп

Още 3 лекарства стават безплатни за децата до 7-годишна възраст

Още 3 лекарства стават безплатни за децата до 7-годишна възраст

Медикаментите са предназначени за домашно лечение на остри инфекции

ПП-ДБ е подала сигнал срещу Пеевски в КПК

ПП-ДБ е подала сигнал срещу Пеевски в КПК

Това съобщи в кулоарите на парламента депутатът Божидар Божанов

500 декара горят в Рила, 80 души са на терен

500 декара горят в Рила, 80 души са на терен

Главен инспектор Юлиян Петров подчерта, че не може да се каже докога ще продължи гасенето на пожара

Шефът на ДНСК разкри как децата, които си направиха "опасно селфи", са се покатерили на кран в София

Шефът на ДНСК разкри как децата, които си направиха "опасно селфи", са се покатерили на кран в София

След влизането си на обекта, децата са се покатерили по вътрешната стълба на крана и са достигнали самия му връх

Откриха таен последен проект на Дейвид Бауи

Откриха таен последен проект на Дейвид Бауи

Съществуването на проекта беше неизвестно дори за най-близките му сътрудници

Шокиращи разкази на очевидци на дерайлирането на атракцион в Лисабон

Шокиращи разкази на очевидци на дерайлирането на атракцион в Лисабон

"Започнах да се катеря по хълма, за да помогна на хората, но когато стигнах там, единственото, което чувах, беше тишина“

Криминалист за нападателите на шефа на МВР-Русе: Те могат спокойно да извършат и убийство

Криминалист за нападателите на шефа на МВР-Русе: Те могат спокойно да извършат и убийство

Според криминалиста казусът не трябва да бъде политизиран

Автобус падна в пропаст в Шри Ланка, има жертви

Автобус падна в пропаст в Шри Ланка, има жертви

Сред жертвите няма чуждестранни граждани

<p>Ужас в Канада:&nbsp;18-годишно момиче е убито и седем са ранени при масово намушкане</p>

18-годишно момиче е убито и седем са ранени при масово намушкане в Канада

Убитата жена е сестра на заподозрения, а нападателят преди това е бил „известен на полицията“

Празник е! Честваме паметта на светите праведни Захария и Елисавета

Празник е! Честваме паметта на светите праведни Захария и Елисавета

За тази съпружеска двойка разказва евангелист Лука

<p>🎾Иван Иванов и Александър Василев се класираха за полуфинала на US Open</p>

Иван Иванов и Александър Василев се класираха за полуфинала на US Open

Шампионът от Уимбълдън и водач в основната схема в Ню Йорк Иванов имаше ужасяващ лош втори сет, но в крайна сметка се класира за топ 4

<p>Критики и напрежение в лагера на &quot;макронистите&quot;: Петдесет нюанса мнения във Франция</p>

Преди вота на доверие за кабинета на Байру - петдесет нюанса мнения във Франция

На извънредна сесия на парламента, свикана от Макрон, депутатите ще трябва да гласуват доверие на кабинета на премиера Байру

Земетресение разтърси югоизточен Афганистан

Земетресение разтърси югоизточен Афганистан

Няма пострадали

