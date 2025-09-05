Путин: Москва е най-доброто място за среща със Зеленски

П резидентът на Русия Владимир Путин заяви, че Москва е най-доброто място за възможна среща с президента на Украйна Володимир Зеленски, предадоха Ройтерс и ТАСС.

„Следващия път, ако наистина някой иска да се срещне с нас, ние сме готови. Най-доброто място за това е столицата на Руската федерация, градът-герой Москва“, заяви президентът на пленарното заседание на Източния икономически форум, провеждащ се във Владивосток.

Руският президент припомни, че Киев до неотдавна е изключвал възможностите за директен контакт с Русия, а сега моли и предлага такъв.

Руският лидер добави, че Русия е готова да гарантира на 100 процента сигурността на Зеленски и на представители на Киев, ако те решат да дойдат в Москва за разговори, посветени на темата за Украйна.

"Украинската страна иска тази среща и предлага тази среща. Аз казах: "Готово, моля, заповядайте, идвайте. Ние напълно съвършено ще осигурим условия за работа и за сигурност. Гарантираме на 100 процента“, подчерта Путин в пространно изказване пред делегатите на форума във Владивосток.

Руският лидер дефинира като прекомерни изисквания исканията на Киев за среща между него и Зеленски в Киев.

putin: “If Zelenskyy is ready, he can come to Moscow — such a meeting will happen.”



putin don’t want to meet President Zelenskyy.

Moscow is a lion’s den for President Zelenskyy given the past assassination attempts.



So why not meet in The Hague? pic.twitter.com/ZQ8SYT416X — Yasmina (@yasminalombaert) September 3, 2025

"Понастоящем е невъзможно да се постигнат споразумения по ключови въпроси с Владимир Зеленски", заяви още Путин. „Вече многократно съм казвал, че съм готов за тези контакти [със Зеленски]. Но не виждам голям смисъл. Защо? Защото ще бъде практически невъзможно да се постигне споразумение с украинската страна по ключови въпроси: дори и да има политическа воля – в което се съмнявам – има юридически и технически трудности“, отбеляза руският лидер.

Той обясни, че съгласно конституцията на Украйна всички споразумения по териториите трябва да бъдат потвърдени на референдум.

Путин засегна темата за гаранциите за сигурността за Украйна след влизането в сила на споразумение за мир в тази страна. Той подчерта, че тези гаранции трябва да бъдат разработени и за Русия, и за Украйна и подчерта, че Москва ще ги уважава.

Путин каза, че ако войски на НАТО се появят в Украйна, те ще станат законна цел за руската армия.

Руският президент заяви, че засега не е говорил по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп, след като Тръмп участва по видеоконферентна връзка вчера среща на върха на „Коалицията на желаещите“ страни.

"Засега не е имало телефонен разговор между мен и Тръмп относно резултатите от тези консултации в Европа“, каза Путин. Той обаче добави, че няма никакви проблеми в комуникацията между двамата и поясни, че е било сложно да се организира разговор с Тръмп, предвид това, че той лично току-що се връщал от посещение в Китай. Путин визира визитата, по време на която той участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество и беше сред гостите на военен парад по повод 80-ата годишнина от края на Втората световна война.