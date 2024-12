Кой е новият губернатор на Курска област

Р уският президент Владимир Путин снощи назначи Александър Хинщайн за временно изпълняващ длъжността губернатор на Курска област в южната част на страната, като заяви, че е необходимо „управление на кризата“ в района, който от август е частично окупиран от украинските сили, предаде Ройтерс.

На кадри от видеоклип, публикуван на уебсайта на Кремъл, се вижда как Путин предлага поста на Хинщайн, който е журналист и дългогодишен депутат в Държавната дума - долната камара на руския парламент.

„Бих искал да Ви предложа длъжността служебен губернатор на Курска област, тъй като в момента там е необходимо управление на кризата с оглед на възникналата там ситуация“, казва Путин на Хинщайн.

