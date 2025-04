Владимир Путин прати повиквателни за армията на 160 000 млади мъже

П резидентът на Русия Владимир Путин изпрати повиквателни за армията на 160 000 мъже на възраст 18-30 години, най-големият брой наборници в Русия от 2011 г. насам, докато страната се стреми да увеличи размера на армията си, съобщава Би Би Си (BBC).

Пролетната повиквателна за едногодишна военна служба дойде няколко месеца след като Путин каза, че Русия трябва да увеличи общия размер на своята армия до почти 2,39 милиона души, а броят на действащите военнослужещи до 1,5 милиона. Това е увеличение от 180 000 през следващите три години.

Вицеадмирал Владимир Цимлянски каза, че новобранците няма да бъдат изпратени да се бият в Украйна за това, което Русия нарича своя „специална военна операция“. Въпреки това

има съобщения за убити наборници в боевете в граничните региони на Русия

и те са изпратени да се бият в Украйна в първите месеци на пълномащабната война.

Настоящият проект, който се провежда между април и юли, идва въпреки опитите на САЩ да изковат примирие във войната. Насилието не стихна във вторник, като Украйна заяви, че руска атака срещу електроцентрала в южния град Херсон е оставила 45 000 души без електричество.

Въпреки че Русия отхвърли пълно прекратяване на огъня с Украйна, постигнато с посредничеството на САЩ, тя твърди, че се е съгласила да спре да атакува енергийните съоръжения на Украйна. В очевиден опит да отрекат, че Москва е нарушила условията на тази сделка, руски официални лица казаха, че са казали на Путин, че украинските дронове са извършили атаки без признаци на прекъсване.

JUST IN 🔶



Putin orders 160,000 more Russians to be called up for military service - Politico. pic.twitter.com/YvAoKtKFYX