Зеленски: Путин се страхува да използва ядрени оръжия

В ладимир Путин „се страхува да използва ядрени оръжия“, защото обича живота си и да контролира живота на другите, казва Володимир Зеленски.

На 25 септември руският президент заяви, че променя руската „ядрена доктрина“, като вероятно ще разшири обстоятелствата, при които могат да се използват такива разрушителни оръжия.

Но Зеленски заяви, че не смята, че Путин би рискувал да използва ядрени оръжия, в интервю за Fox News.

Украинският лидер заяви: „Никой не знае какво наистина е в главата му (на Путин). Той би могъл да използва ядрени оръжия срещу всяка страна по всяко време. Или не. Не съм сигурен, че ще го направи. Споделям с вас това, което мисля. Но аз не съм Путин, Бог да благослови. Не мога да знам точно. Защото той не винаги е адекватен. Защото всеки адекватен човек не може просто да дойде в Украйна и да направи това, което той направи“.

Зеленски добави: „Той обича своя живот и своя начин на живот, а как управлява живота на другите, мога да кажа - трябва да се страхува да използва ядрено оръжие.“

От началото на пълномащабната руско-украинска война Кремъл многократно се позовава на заплахата от ядрена война. Още в събота руският външен министър Сергей Лавров каза на Вашингтон да подготви Европа за „самоубийствена авантюра“ поради „безсмислието и опасността на самата идея да се воюва до победа с ядрена сила като Русия“.

Когато миналата седмица Путин обяви новата версия на своята ядрена доктрина в Съвета за сигурност на Русия, той заяви, че тя предлага „да се разглежда агресията срещу Русия от всяка неядрена държава, но с участието или подкрепата на ядрена държава, като тяхно съвместно нападение срещу Руската федерация“.

Макар че той не назова никакви държави, широко разпространено беше разбирането, че това е насочено към Украйна - неядрена държава, която получава подкрепа от САЩ и други ядрени сили.

