Свят

Москва след удар по Иран: Засегнахте интереса на Русия

20 март 2026, 14:44
Източник: AP/БТА

Б омбардирането на иранското пристанище „Бандар е Анзали“ засегна икономическите интереси на Русия и другите държави с излаз на Каспийско море, заяви днес говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

„На 18 март иранското пристанище „Бандар е Анзали“ на Каспийско море беше подложено на бомбардировка. Най-голямото пристанище на Каспийско море е важен търговско-логистичен център, който се използва активно за осигуряване на руско-иранската търговия, включително с хранителни продукти. Засегнати са икономическите интереси на Русия и другите държави около Каспийско море, които поддържат транспортна връзка с Иран чрез това пристанище“, посочи Захарова.

Израел бомбардира ирански военни кораби и бази в Каспийско море

„Каспийската акватория винаги е била възприемана от страните в региона и от международната общност като безопасно пространство на мир и сътрудничество. Безразсъдните и безотговорни действия на агресорите създават заплаха от въвличане на държавите с излаз на Каспийско море във военен конфликт“, отбеляза тя. 

Източник: БТА, Елена Инджева    
Бомбардировка Пристанище Бандар е Анзали Каспийско море Русия Иран
