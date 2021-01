Путин и Байдън в телефонен разговор, какво договориха

П ървият телефонен разговор между руския президент Владимир Путин и новия американски лидер Джо Байдън е бил делови и откровен. Това съобщи във вторник пресслужбата на Кремъл.

В хода на беседата държавните глави са се договорили за продължаване на Договора за ограничаване на стратегическите настъпателни въоръжения (СТАРТ III, ДСНВ-3), предава ТАСС.

"Президентите изразиха удовлетворение във връзка с проведената днес размяна на дипломатически ноти за постигане на споразумение за удължаване на Договора за стратегически нападателни оръжия. През следващите дни страните ще завършат всички необходими процедури, за да осигурят по-нататъшното функциониране на този важен международно-правен механизъм за взаимно ограничаване на ядрените ракетни арсенали", се посочва в съобщение от Кремъл.

Договорът СТАРТ III, влязъл в сила на 5 февруари 2011 г., предвижда намаляване на ядрените арсенали на двете страни, така че общият брой на оръжията да не надвишава 700 Междуконтинентални балистични ракети, балистични ракети на подводници и тежки бомбардировачи, както и 1550 бойни глави и 800 разгърнати и неразгърнати пускови установки.

"Като цяло разговорът между лидерите на Русия и САЩ имаше делови и откровен характер. Беше договорено да се поддържат контакти", съобщават още от пресслужбата на руския президент.

По време на разговора Путин е отбелязал, че нормализирането на отношенията между Москва и Вашингтон ще бъде в интерес на двете страни.

JUST IN: Pres. Biden called Russian Pres. Putin on Tuesday, Press Sec. Psaki says:



• To extend key nuclear treaty



• Reaffirm support for Ukraine sovereignty



• Raise "matters of concern," including poisoning of Navalny, bounties on US soldiers, election interference and more pic.twitter.com/tgGWQ3AK2Y