Пукнатини разцепиха село на Крит – 20 къщи са засегнати

С ело близо до Ираклио на остров Крит е в извънредно положение, след като големи пукнатини в земята нанесоха сериозни щети на около 20 къщи. Девет къщи във Вутес са обявени за опасни, което наложи евакуацията им, съобщиха властите, цитирани от в. „Катимерини“.

„Пукнатините се дължат основно на някаква форма на свлачище“, заяви Ефтимиос Лекас, ръководител на Организацията за планиране и защита при земетресения. Експерти проучват дали щетите са причинени от разлом в земята, свлачище, ротационно плъзгане, диференциално слягане или дори втечняване на почвата.

