"Писък" 7: Ето какво трябва да знаем за продължението на хоръра

П оследната част на "Писък" е изправена пред някои големи промени.

След успеха на "Писък" 6, който беше пуснат през март, през август беше обявен и седми филм.

Въпреки че последната част все още е в процес на работа, франчайзът се сблъска с неравности по пътя, тъй като беше съобщено, че няколко членове на актьорския състав вече няма да се завърнат за продължението.

Melissa Barrera has released a statement after she was fired from ‘SCREAM 7’ for being vocal about the genocide happening in Palestine.



“Silence is not an option for me.” pic.twitter.com/aEnowhRuDy — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 23, 2023

Ето всичко, което трябва да знаете за най-новото продължение на Scream, което предстои.

Кои членове на актьорския състав няма да се завърнат за "Писък" 7?

През ноември беше обявено, че Мелиса Барера повече няма да участва в предстоящия филм, след като беше отстранена от актьорския състав поради публикациите ѝ в социалните медии за войната Израел-Хамас, според съобщения от Variety и The Hollywood Reporter. Variety съобщи, че вътрешни лица са възприели коментарите на Барера като антисемитски.

Jenna Ortega And Melissa Barrera Won’t Be Filming Scream 7 pic.twitter.com/PiLi2ggNkY — Daily Trends ✖️ (@trends_dailyU) November 23, 2023

„Позицията на Spyglass е недвусмислено ясна: имаме нулева толерантност към антисемитизма или подбуждането на омраза под каквато и да е форма, включително фалшиви препратки към геноцид, етническо прочистване, изопачаване на Холокоста или всичко, което явно пресича границата на речта на омразата“, написаха в изявление Spyglass, студиото, което стои зад "Писък" 7.

Преди това Барера се е снимала като Сам Карпентър в "Писък" 6 от 2022 г. , където нейната героиня е представена като дъщерята на злодея от Били Лумис.

Малко след като беше обявено напускането на Барера, Deadline и The Hollywood Reporter съобщиха, че Джена Ортега, която участва в последните два филма "Писък" като екранната сестра на Барера Тара Карпентър, вече не се очаква да повтори ролята си за "Писък" 7 .

Deadline съобщи, че напускането на Ортега от филма се дължи на натоварения ѝ график за заснемане на втория сезон на Wednesday и приключването на снимките за Beetlejuice 2 .

Кой е в актьорския състав на "Писък" 7?

След различни промени в актьорския състав, официалният списък с актьори остава неясен. Въпреки това, след като се появиха в предишната част, се очакваше Мейсън Гудинг и Джасмин Савой Браун да повторят ролите си в новия филм.

След като героинята ѝ оцеля в "Писък" 7, също се говореше, че Кортни Кокс ще се завърне като Гейл Уедърс.

ICYMI: Christopher Landon has been tapped to direct ‘SCREAM 7’, known for previous titles such as ‘FREAKY’ & ‘HAPPY DEATH DAY’.



Here’s everything you need to know: https://t.co/a4G5VT9Omm pic.twitter.com/NQoQJSkga8 — AFK (@afkfromx) August 5, 2023

Кой режисира "Писък" 7?

След смъртта на Уес Крейвън през 2015 г., Мат Бетинели-Олпин и Тайлър Гилет режисират "Писък" 6 и "Писък" от 2022 г. Въпреки това, когато седмият "Писък" беше обявен през август, той имаше нов режисьор.

Предстоящото продължение ще бъде ръководено от Кристофър Ландън, чиито предишни филми включват Paranormal Activity: The Marked Ones (2014), Freaky (2020) и Happy Death Day (2017).

Both Jenna Ortega and Melissa Barrera will officially be absent from ‘Scream 7.’ pic.twitter.com/cYOBEbzG8z — Pop Crave (@PopCrave) November 22, 2023

За какво ще бъде "Писък" 7?

Според крайния срок, сценарият за филма все още не е завършен след забавянето със стачката на Гилдията на писателите на Америка, която приключи през септември. Като такава, официалната сюжетна линия за филма остава неясна.

Кога ще излезе "Писък" 7?

Тъй като много проекти тепърва започват да възобновяват снимките след края на стачката на SAG-AFTRA , датата на излизане на филма не е обявена. Въпреки това се очаква филмът да излезе някъде в края на 2024 г. или началото на 2025 г.