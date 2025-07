„Просто едно от онези неща“: Крал Чарлз с откровен коментар за рака си

К рал Чарлз направи рядък коментар относно здравословното си състояние, докато продължава лечението си след поставената диагноза рак.

76-годишният монарх сподели открито за здравето си по време на среща с оцелял от рак във вторник, в рамките на официален ангажимент.

Cancer-stricken King Charles gives rare health update after hospitalization: ‘One of those things’ https://t.co/04RPpOQ8we pic.twitter.com/PxnO97PNsX

„Попитах го как е и той каза, че се чувства много по-добре сега и че това е ‘просто едно от онези неща’“, разказа местният жител Лий Харман пред агенция PA, цитиран от списание Hello!. Разговорът се е провел в Нюмаркет, Англия, където кралят беше придружен от съпругата си, кралица Камила.

По време на срещата Харман споделил открито за своята лична борба с болестта, след като Негово Величество го попитал как се чувства. „Той ме попита как съм и аз казах: ‘Добре съм, миналата година се излекувах от рак’", разказа 54-годишният Харман пред изданието.

Крал Чарлз до този момент е предпочитал да пази в тайна подробностите около заболяването си и все още не е разкрил конкретния вид рак, с който се бори. Въпреки това, той продължава да изпълнява голяма част от задълженията си, макар и със съобразени ограничения. През март, обаче, здравословен проблем временно наруши графика му.

Монархът е бил хоспитализиран заради временни странични ефекти от седмичното си лечение.

King Charles Just Made a Rare Comment About His Health as He Continues Cancer Treatment https://t.co/NwC8uhi5C1