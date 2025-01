Продадоха най-скъпото имение в Лондон, принадлежало на саудитски кралски особи

Х олм, величествена резиденция с площ от 2694 кв. метра и разположена на терен от 1,6 хектара, се намира в сърцето на Риджънтс Парк. Имението, заобиколено от градини, е в близост до езеро за разходка с лодка, лондонския зоопарк и американската посланическа резиденция Winfield House.

Имението беше обявено за продажба преди близо две години, а очакваната цена беше 250 милиона паунда. Въпреки прогнозите, сделката е финализирана за скромните 138.9 милиона паунда, почти два пъти по-евтино.

London’s most valuable house is up for sale for £300 million. The Holme, a mansion inside Regent's Park with four acres of land. pic.twitter.com/pj4HUt9ffp

Имотът, който датира от 1818 г., преди това е принадлежал на принц Халед бин Султан ал-Сауд от саудитското кралско семейство. През 1991 г. той е закупен от името на принца и семейството му, но е обявен за продажба, след като заем, обезпечен срещу имота, е изтекъл.

Новият собственик е дъщерно дружество в Обединеното кралство на Zedra – фирма за корпоративни услуги, която управлява активи за заможни клиенти. Според поземлените регистри, собствеността се контролира от юридическо лице на Zedra, базирано в Люксембург. Самоличността на крайния купувач обаче остава неразкрита.

Въпреки въведените правила за прозрачност, изискващи офшорните компании с имоти в Обединеното кралство да декларират своите крайни собственици, някои компании използват офшорни тръстове, за да запазят анонимността си.

Още през 1988г. ВВС описва Холм като "най-добрата желана резиденция” , когато е обявено за £30 милиона. Тогава имотът е описан и като “вероятно най-скъпият дом” в света.

This preposterous mansion in Houston ($36m) paid $110,000 last year in property taxes



This – The Holme in Regent's Park – the UK's most expensive property at £250m, paid £3,600 last year. pic.twitter.com/Jt5UZPPMzf