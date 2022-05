Съпругът на убитата в Тексас учителка почина от скръб

С ъпругът на една от учителките, убити при стрелба във вторник, в Ювалди, Тексас, почина от сърдечен удар само два дни по-късно, съобщава Би Би Си.

Джо Гарсия е бил съпруг на Ирма Гарсия, която е преподавала в продължение на 23 години в началното училище на малкия град.

Най-бруталните убийства в американски училища

Гарсия е един от двамата учители, убити от стрелеца, който остави 21 жертви - включително 19 деца.

Двойката, която е била женена в продължение на 24 години, има четири деца.

В туитър племенникът на Гарсия, Джон Мартинес, заяви, че чичо му "е починал от мъка" след убийството на съпругата му.

Масова стрелба в САЩ: Загинаха 19 деца и двама възрастни

След смъртоносната стрелба в Ювалди Мартинес заяви пред "Ню Йорк Таймс", че съпругата му е била намерена от полицаите "прегърнала децата в ръцете си почти до последния си дъх".

Гарсия и другата учителка, убита при стрелбата - Ева Мирелес, са преподавали заедно в продължение на пет години.

Joe Garcia, 50, dropped off flowers at his wife's memorial Thursday morning in Uvalde, #Texas, and returned home, where he "pretty much just fell over" and died, his nephew John Martinez told The New York Times#TexasSchoolMassacre https://t.co/ofu9ghgkTZ