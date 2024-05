Роднина на бивша приятелка на принц Хари загина при необичаен инцидент

Р однина на бившата приятелка на принц Хари Флорънс Брудел-Брус е паднал смъртоносно при "странен инцидент", докато е пускал котката си навън.

Майкъл Бруденел-Брус, осмият маркиз на Ейлсбъри, отворил прозореца на спалнята си, за да пусне домашния си любимец навън, но за съжаление паднал.

Marquess Of Ailesbury dies in freak accident aged 98: Relative of Prince Harry's model ex Florence Brudenell-Bruce falls out of a window while letting his cat out https://t.co/tDAho0Kpd2 pic.twitter.com/lm74MNRQm3