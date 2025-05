Президентът на Малдивите постави рекорд с 15-часова пресконференция

П резидентът на Малдивите Мохамед Муизу даде близо 15-часова пресконференция, с което подобри рекорда за продължителност на подобно събитие, който досега бе държан от украинския му колега Володимир Зеленски, предаде Франс прес, като се позова на канцеларията му.

Срещата с журналисти започна в 10 ч. вчера ( 8 ч. българско време) и продължи 14 часа и 54 минути. Тя бе прекъсвана от кратки почивки и молитви, се отбелязва в изявлението.

"Пресконференцията продължи до след полунощ – нов световен рекорд за президент - като президентът Муизу непрекъснато отговаряше на въпроси на журналисти", пише още в текста.

President Muizzu @MMuizzu press conference has been ongoing for 14 hours and is still continuing, potentially marking the longest in history. All journalists have been allowed to ask questions freely pic.twitter.com/hCjvkOjawl