ВМС прие тържествено новия патрулен кораб „Храбри“ във Варна

В понеделник сутрин във Военноморска база - Варна се проведе военен ритуал по тържественото вдигане на военноморския флаг на Република България върху новопридобития многофункционален модулен патрулен кораб „Храбри“.

Церемонията отбеляза официалното въвеждане на кораба в състава на Военноморските сили. На събитието присъстваха министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов, командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов, както и други представители на военното ръководство и официални гости.

“Храбри“ е 90-метров, 2 300-тонен патрулен кораб, оборудван за различни задачи и с бойни системи и модерна електроника.

Източник: БГНЕС

Министърът на отбраната Атанас Запрянов определи строежа на кораба като събитие без аналог в историята ни.

„Нашите Военноморски сили са използвали втора ръка кораби. Сега за първи път строим в България изцяло нов кораб“, подчерта министърът и добави, че успехът има стратегическо значение както за отбраната, така и за индустрията.

Запрянов определи деня на приемането на кораба като повратен момент: „Това е наистина един исторически ден за нашите Военноморски сили, пък аз бих казал и за страната и за въоръжените ни сили като цяло“.

Той заяви, че проектът доказва новите способности на България в областта на високотехнологичното военно корабостроене: „България вече е способна да строи такива кораби. Ние имаме запитвания от съюзни държави и интерес към този проект“.

Това, по думите му, превръща проекта „Храбри“ не само в отбранителна, но и в икономическа възможност.

Запрянов увери, че първият етап от изграждането на „Храбри“ е успешно приключил и корабът вече е зачислен в състава на Военноморските сили.

Относно завършването на втория кораб по проекта, той бе категоричен: „Както е по програмата - догодина”.