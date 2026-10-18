Свят

Камион се вряза в тълпа по време на индуистки празник в Индия, 13 души загинаха

Тежкотоварният автомобил е ударил вярващи пред храм в град Гуалиор. Президентът на страната изрази съболезнования на близките на загиналите

Василена Василева Василена Василева

18 октомври 2026, 12:29
Камион се вряза в тълпа по време на индуистки празник в Индия, 13 души загинаха
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock Photos

Т ринадесет души загинаха, след като камион, движещ се с висока скорост, се вряза в тълпа от хора по време на индуистки празник в Индия. Инцидентът е станал в ранните часове на неделя в град Гуалиор, в централния щат Мадхя Прадеш, съобщиха официални представители, цитирани от информационната агенция „Прес Тръст ъф Индия“ (PTI).

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По предварителни данни тежко натовареният камион е станал неуправляем и е връхлетял върху вярващи, събрали се пред храм. Болнични служители са потвърдили пред PTI, че броят на загиналите е 13.

Президентът на Индия Друпади Мурму определи случилото се като „сърцераздирателно“.

„Изказвам най-дълбоките си съболезнования на опечалените семейства и се моля за бързото възстановяване на ранените“, написа тя в социалните мрежи.

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Пътнотранспортните произшествия остават сериозен проблем в Индия, която е с население от около 1,4 милиарда души.

По данни на Министерството на пътищата през 2025 г. в страната са регистрирани над 183 000 смъртни случая при катастрофи. Това се равнява на повече от 500 загинали дневно.

Сред посочваните причини за тежките инциденти са лошото състояние на пътната инфраструктура, недостатъчната поддръжка на превозните средства и преумората на шофьорите.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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