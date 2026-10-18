Камион се вряза в тълпа по време на индуистки празник в Индия, 13 души загинаха

Т ринадесет души загинаха, след като камион, движещ се с висока скорост, се вряза в тълпа от хора по време на индуистки празник в Индия. Инцидентът е станал в ранните часове на неделя в град Гуалиор, в централния щат Мадхя Прадеш, съобщиха официални представители, цитирани от информационната агенция „Прес Тръст ъф Индия“ (PTI).

Много загинали и ранени при блъсканица в Индия

По предварителни данни тежко натовареният камион е станал неуправляем и е връхлетял върху вярващи, събрали се пред храм. Болнични служители са потвърдили пред PTI, че броят на загиналите е 13.

Президентът на Индия Друпади Мурму определи случилото се като „сърцераздирателно“.

„Изказвам най-дълбоките си съболезнования на опечалените семейства и се моля за бързото възстановяване на ранените“, написа тя в социалните мрежи.

Десетки души загинаха в пламнал автобус след сблъсък в Индия

Над 183 000 загинали при катастрофи в Индия през 2025 г.

Пътнотранспортните произшествия остават сериозен проблем в Индия, която е с население от около 1,4 милиарда души.

По данни на Министерството на пътищата през 2025 г. в страната са регистрирани над 183 000 смъртни случая при катастрофи. Това се равнява на повече от 500 загинали дневно.

Сред посочваните причини за тежките инциденти са лошото състояние на пътната инфраструктура, недостатъчната поддръжка на превозните средства и преумората на шофьорите.