България

Частични избори за кмет в 14 населени места в стрната: Къде гласуват и какво е известно до момента

Избирателите в Полски Тръмбеш избират общински кмет, а в още 13 населени места се провежда вот за кмет на кметство. В Мало Конаре активността към 11 ч. е 3,47%, а в Полски Тръмбеш е имало проблем с една от машините за гласуване

Василена Василева Василена Василева

18 октомври 2026, 12:41
Частични избори за кмет в 14 населени места в стрната: Къде гласуват и какво е известно до момента
Източник: БГНЕС

Ч астични местни избори за кметове се провеждат на 18 октомври в 14 населени места в България. Избирателите в община Полски Тръмбеш избират общински кмет, а в още 13 населени места гласуват за кметове на кметства. Вотът е насрочен с укази на президента и е включен в календара на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Изборният ден започна спокойно в редица населени места. Към обяд обаче има информация за проблем с една от машините в община Полски Тръмбеш, а в пазарджишкото село Мало Конаре е отчетена ниска избирателна активност в първите часове на гласуването.

  • Къде се провеждат частичните избори

Вотът обхваща населени места в областите Велико Търново, Пазарджик, Габрово, Търговище, Сливен, Варна, Стара Загора, Кърджали, Враца, Разград и Софийска област.

Частични избори за кмет се провеждат в:

- Полски Тръмбеш, област Велико Търново – за кмет на общината;

- Масларево, община Полски Тръмбеш;

- Мало Конаре, община Пазарджик;

- Малки Вършец, община Севлиево;

- Царева ливада, община Дряново;

- Обител, община Омуртаг;

- Съдийско поле, община Нова Загора;

- Трапоклово, община Сливен;

- Рудник, община Долни чифлик;

- Яворово, община Стара Загора;

- Токачка, община Крумовград;

- Малорад, община Борован;

- Драгомъж, община Исперих;

- Искрец, община Своге.

  • Полски Тръмбеш: Един кандидат за общински кмет

В Полски Тръмбеш право на глас имат около 10 400 души. За кметския пост е регистриран един кандидат – Росен Русанов, издигнат от инициативен комитет. Той беше временно изпълняващ длъжността кмет, след като дългогодишният кмет Георги Чакъров стана народен представител от „Прогресивна България“.

Гласуването се провежда в 22 секции. В началото на изборния ден е възникнал проблем с една от машините за гласуване, съобщи БНР. В общината се гласува и за кмет на село Масларево, където кандидатите са Петранка Маринова, издигната от „БСП – Обединена левица“, и Йордан Йорданов, подкрепен от „Продължаваме промяната – Демократична България“.

  • Мало Конаре: Ниска активност в първите часове

В пазарджишкото село Мало Конаре са регистрирани двама кандидати за кмет. Разкрити са четири избирателни секции, като е осигурен достъп за хора с увредено зрение и затруднения в придвижването. 

Към 11 ч. избирателната активност е 3,47%, като са гласували 108 души, съобщи БНР. До частичния вот се стигна, след като през април Общинската избирателна комисия в Пазарджик прекрати предсрочно пълномощията на досегашния кмет Дончо Цървуланов. Той беше регистриран и за днешните избори, но на 7 октомври беше открит мъртъв в гаража на дома си.

  • Избори след смъртта на кметове в две сливенски села

В сливенското село Трапоклово двама кандидати се състезават за кметския пост – Николай Николов от ГЕРБ и Донка Манова от БСП. По постоянен адрес право на глас имат 264 души, а с избирателите по настоящ адрес броят достига около 320. Гласуването е само с хартиени бюлетини. До изборите се стигна след смъртта на дългогодишния кмет Кирил Киров, загинал при инцидент с трактор. 

В новозагорското село Съдийско поле също има двама кандидати - Мария Жендова, издигната от инициативен комитет, и Калинка Баръмова от ГЕРБ. В избирателните списъци са включени 275 души. И там се гласува с хартиени бюлетини. Частичният вот беше насрочен след смъртта на кмета Минчо Баръмов през юни.

  • Къде още избират кметове

В старозагорското село Яворово изборният ден започна нормално. Право на глас имат близо 300 души, а за кметския пост има трима кандидати. Гласуването е в една секция и е само с хартиени бюлетини. До частичните избори се стигна, след като избраната през 2023 г. кметица Стефка Иванова поиска предсрочно прекратяване на пълномощията си по здравословни причини.

В исперихското село Драгомъж кандидатът за кмет е един, а изборният ден започна спокойно, без съобщения за нарушения на изборното законодателство или обществения ред.

В омуртагското село Обител също се провеждат частични избори, като кандидатите са двама. По информация на БТА гласуването е започнало навреме и спокойно.

Частичният вот се провежда още в селата Малки Вършец, Царева ливада, Рудник, Токачка, Малорад и Искрец.

Изборният ден продължава, а окончателните резултати ще станат ясни след приключването на гласуването и обработването на протоколите.

Редактор: Василена Василева
Източник: БНТ, БТА    
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