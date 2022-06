Премиерът на Албания: Балканите са женихът, а ЕС - невестата

Б алканите няма да умрат, а отворените Балкани още по-малко, каза в днешното си обръщение при откриването на срещата на върха от инициативата "Отворени Балкани" премиерът на Албания Еди Рама.

По думите му особеностите на региона трябва да бъдат съхранени, а войната в Украйна е направила "Отворени Балкани" още по-голяма необходимост. Рама посочи, че над 60 процента от албанците подкрепят инициативата и процентът би бил по-висок, ако не беше започнала войната в Украйна, където са започнали да се чуват и други гласове, за да се пренесе конфликтът от Украйна на Балканите, "чрез една реторика, която е абсурдна и отвратителна”.

"Не сме очаквали войната в Украйна, за да узнаем специалните отношения между Сърбия и Русия, за да узнаем, че между Сърбия и Русия има история и контакти, че между Сърбия и Косово все още има нерешен спор. Знаехме това, но посветени на бъдещето и фокусирани върху него, ние сме избрали втората възможност. И сме тук, за да продължим към бъдещето, без да си затваряме очите за миналото, но със съзнанието, че можем да решим тези проблеми само ако се сближаваме. Всекидневно разбираме колко сме важни един за друг. Колкото по-бързо се сближим, толкова по-бързо ще се разберем и ще решим проблемите си,” каза Рама.

