"Предпазна мярка": Евакуираха Терминал 2 на летището в Дъблин

Т ерминал 2 на летището в Дъблин беше евакуиран днес като „предпазна мярка“. Възможно е създалата се ситуация да се отрази временно на работата на аерогарата по обслужване на полетите, предаде Ройтерс.
Летището съобщи новината в социалната мрежа „Екс“.
Полицията е пристигнала на място след инцидент, съобщиха местните медии. Пресслужбата на ирландската полиция засега не е отговорила на запитванията за коментар.
(1/3) 🚨 Update: Dublin Airport can confirm Terminal 2 has been evacuated as a precaution. Passenger & staff safety remains our top priority. Flights may face temporary disruption - please check with your airline. pic.twitter.com/qhKdzYN6uz— Dublin Airport (@DublinAirport) September 20, 2025