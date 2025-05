Арестуваха кралица на красотата за измама с дъвки

В иетнамските власти са арестували кралица на красотата и инфлуенсър в социалните мрежи за потребителска измама, след като е рекламирала фалшива добавка с фибри, съобщи BBC .

Нгуен Тхук Тхуи Тиен е рекламирала усилено в каналите си в социалните медии дъвки, за които се твърди, че са богати на фибри.

Но след като тестовете на продукта показаха, че това не е вярно, се разрази обществена реакция.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố 🤯 pic.twitter.com/vVS01yLBJo — Mibu | 8888.sui「🦑」☠︎ (@MinhTranQuang10) May 19, 2025

Бивша победителка в конкурса за красота „Мис Гранд Интернешънъл“, Нгуен е добре позната личност във Виетнам и преди това е получавала похвали от правителството.

Нгуен е рекламирала Kera Supergreens Gummies заедно с влиятелните личности в социалните медии Фам Куанг Лин и Ханг Ду Мук.

Разследващите твърдят, че продуктът е резултат от съвместна дейност на Нгуен и дружество, създадено от другите двама инфлуенсъри.

Инфлуенсърите твърдят, че всяка от техните дъвки съдържа фибри, еквивалентни на чиния със зеленчуци.

Police in Vietnam have detained former beauty queen Nguyen Thuc Thuy Tien on suspicion of falsely advertising a food supplement. Miss Tien was crowned Miss Grand International 2021 in Bangkok, becoming the first Vietnamese winner of the pageant. pic.twitter.com/6oO1jz2XAL — Nga Pham (@ngahpham) May 19, 2025

Представител на обществеността изпратил продукта за изследване в лаборатория, която установила, че всяко драже съдържа само 16 mg фибри, което далеч не е 200 mg, както се твърди.

След това властите започват разследване, което установява, че при производството на дъвките са използвани некачествени съставки с ниско съдържание на фибри.

На опаковката на продукта също така не е посочено съдържанието на фибри, нито че продуктът съдържа високо ниво на сорбитол, който се използва в слабителните средства.

През март тримата инфлуенсъри бяха глобени и се извиниха на обществеността.

Vietnamese authorities have arrested a beauty queen and social media influencer for consumer fraud after she promoted a counterfeit fibre supplement.



Nguyen Thuc Thuy Tien had heavily marketed gummies said to be rich in fibre on her social media channels.



But a public backlash… pic.twitter.com/jaNa5NnZO7 — The Morning (@TheMorningLK) May 20, 2025

През следващия месец виетнамските власти арестуваха Фам и Ханг Ду Мук, както и служители от тяхната компания и производителя на дъвките.

Те бяха обвинени в производство на фалшиви стоки и измама на клиенти.

В понеделник властите обявиха ареста и на Нгуен за предполагаема измама на клиенти.

THẬT BUỒN ĐẾN PHÁT....CƯỜI



Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỷ Tiên , đăng quang hoa hậu Hỏa Bình thế giới , do nhà báo chục ( ảnh 1)



Hình ảnh Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỷ Tiên bị khởi tố bắt tạm giam ( hình 2 ) pic.twitter.com/YgI7uKUki8 — Nguyễn Ái Quốc (@Thy63432634) May 19, 2025

Съобщава се, че са продадени над 100 000 кутии от дъвките, преди продажбите да бъдат спрени поради скандала.

След като печели конкурса за красота в Банкок през 2021 г., Нгуен се превръща в знаменитост, търсена от много виетнамски марки, която участва в няколко телевизионни риалити предавания.

Тя също така получава грамоти за заслуги от министър-председателя и управляващата Комунистическа партия на Виетнам.