Грандиозното завръщане на Риана в Кан: Бременна и стилна на червения килим (СНИМКИ)

Р иана направи грандиозно завръщане на филмовия фестивал в Кан.

Изпълнителката на „Work“, която разкри третата си бременност по-рано този месец, точно преди Met Gala на 5 май, се появи на 78-ия филмов фестивал в Кан, за да подкрепи A$AP Rocky на премиерата на новия му филм "Highest 2 Lowest".

Pregnant Rihanna Flaunts Baby Bump in Daring Cutout Gown at Cannes Film Festival After 8-Year Hiatus https://t.co/Qv0OuNWTgY