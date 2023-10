Пожар затвори временно летище "Лутън" в Лондон (ВИДЕО)

Л етище "Лутън" в Лондон преустанови всички полети късно снощи, тъй като в един от многоетажните паркинги за автомобили на летището възникнал пожар, което довело до частично срутване на сградата, предаде Ройтерс.

Всички полети са преустановени "до 12:00 часа (местно време) в сряда, 11 октомври, тъй като службите за спешна помощ реагират на пожар в автомобил на паркинг на Терминал 2, който вече е довел до частично срутване на структурата", се казва в съобщение на летището, публикувано в "Екс" (доскоро "Туитър"), рано тази сутрин.

🔥 BREAKING🔥 – All flights have been suspended at Luton Airport London as massive fire has erupted in the terminal car parking. #LutonAirport#Luton#Airportfire#HamasMassacre #طوفان_الاقصى_ #Gaza pic.twitter.com/gwEMKcADW5