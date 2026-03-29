България

Блъснаха полицай, докато извършва проверка на пътя край Белица

Инцидентът е станал в събота, малко след полунощ, на входа на града

Обновена преди 29 минути / 29 март 2026, 08:59
Източник: БТА

П олицейски служител е пострадал при опит да извърши проверка на водач на лек автомобил на изхода на Белица, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Оттам посочват, че в хода на провеждаща се специализирана полицейска операция  по линия на противодействие на конвенционалната престъпност и съхранението и разпространението на наркотични вещества, след полунощ, на изхода на Белица в посока село Краище, от полицейски екип е забелязан спрял лек автомобил.

След като полицейските служители се легитимирали пред водача на лекия автомобил и при опит да му бъде извършена проверка, същият с бърза скорост на заден ход е блъснал единия от полицаите и е напуснал местопроизшествието.

От органите на реда са предприети незабавни действия, лекият автомобил е открит изоставен в разложкото село Елешница. Задържан  е 41- годишният му водач, който е от разложкото село Баня.

От ОДМВР – Благоевград съобщават, че полицейският служител е пострадал с травми на  бедрото и коляното. Образувано е досъдебно производство и работата по случая продължава.

Преди дни от Апелативна прокуратура - София съобщиха, че е започнало разследване под надзора на Окръжна прокуратура - Перник във връзка с получен сигнал за нападение над полицейски служител в района на с. Люлин, община Перник. 

Източник: Кореспондент на БТА в Благоевград Десислава Велкова    
