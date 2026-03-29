"Без крале": Най-малко 8 млн. се включиха в протестите срещу Тръмп в САЩ

Движението "Без крале" обяви, че е имало повече от 3300 демонстрации във всички 50 (американски) щата

29 март 2026, 12:08
Източник: AP/БТА

Н ай-малко осем милиона души са се включили според организаторите в протестите вчера в САЩ срещу политиката на президента Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

Движението "Без крале" обяви, че е имало повече от 3300 демонстрации във всички 50 (американски) щата. В тях според организаторите са се включили над 8 милиона души.

Американските власти не са предоставили официални данни.

Според "Без крале" броят на участниците е рекордно висок, а демонстрациите са били с 600 повече в сравнение с предишния ден на мобилизация - през октомври миналата година. 

За сравнение, протестите тогава събраха около 7 милиона души, отбелязва ДПА.

Броят на демонстрантите вчера все пак бе малко под прогнозираните приблизително 9 милиона човека.

Протестите се състояха на фона на войната, започната от Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху срещу Иран преди един месец. Конфликтът доведе до рязко поскъпване на горивата, което предизвика опасения от икономическа криза.

Демонстрации имаше и в Европа, включително в Германия и Франция.

В протестите в САЩ се включиха Робърт Де Ниро и Брус Спрингстийн.

Легендарният актьор, който е остър критик на Тръмп, поведе няколко десетки хиляди души на шествие в Ню Йорк.

Музикантът, от своя страна, се включи в демонстрацията в Минеаполис. Около 200 хиляди души са се събрали според организаторите в града, където двама души бяха убити при протести срещу имиграционните власти през януари тази година.

Брус Спрингстийн изпълни песента Streets of Minneapolis ("Улиците на Минеаполис"), която написа в памет на Рене Гуд и Алекс Прети.

Източник: Николай Станоев, БТА    
