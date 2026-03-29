Да помогнем на Марина: 4-годишното дете се бори с рак и има нужда от 90 000 евро

4-годишната Марина води тежка битка с агресивен сарком, а семейството ѝ се нуждае от 90 хиляди евро за животоспасяваща трансплантация на стволови клетки.

Макар и едва на четири години, детето вече се изправя срещу едно от най-сериозните заболявания – рака. Борбата ѝ продължава и днес, а надеждата за излекуване зависи от навременно лечение и подкрепа.

Всичко започва през март миналата година, когато Марина претърпява операция. Първоначално лекарите преценяват, че допълнително лечение не е необходимо заради високата токсичност и крехката ѝ възраст.

Само три месеца по-късно обаче болестта се връща, като туморът се появява отново и се разпространява в организма. Семейството получава тежката новина, че възможностите за лечение са изчерпани, предава NOVA.

Родителите не се отказват и търсят алтернативни решения. През август заминават за Турция, където детето започва химиотерапия и имунотерапия. Лечението дава резултат, но за да има шанс за пълно възстановяване, е необходима трансплантация на стволови клетки.

Процедурата обаче струва над 90 хиляди евро – сума, непосилна за семейството. Без нея шансът за оцеляване е минимален.

Средствата трябва да бъдат събрани в кратък срок.

Всеки, който има възможност, може да подкрепи Марина чрез дарение в нейната кампания ТУК.