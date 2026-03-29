България

Да помогнем на Марина: 4-годишното дете се бори с рак и има нужда от 90 000 евро

За да има шанс за пълно възстановяване, е необходима трансплантация на стволови клетки

29 март 2026, 12:36
Източник: NOVA

4-годишната Марина води тежка битка с агресивен сарком, а семейството ѝ се нуждае от 90 хиляди евро за животоспасяваща трансплантация на стволови клетки.

Макар и едва на четири години, детето вече се изправя срещу едно от най-сериозните заболявания – рака. Борбата ѝ продължава и днес, а надеждата за излекуване зависи от навременно лечение и подкрепа.

Всичко започва през март миналата година, когато Марина претърпява операция. Първоначално лекарите преценяват, че допълнително лечение не е необходимо заради високата токсичност и крехката ѝ възраст.

Само три месеца по-късно обаче болестта се връща, като туморът се появява отново и се разпространява в организма. Семейството получава тежката новина, че възможностите за лечение са изчерпани, предава NOVA.

Родителите не се отказват и търсят алтернативни решения. През август заминават за Турция, където детето започва химиотерапия и имунотерапия. Лечението дава резултат, но за да има шанс за пълно възстановяване, е необходима трансплантация на стволови клетки.

Процедурата обаче струва над 90 хиляди евро – сума, непосилна за семейството. Без нея шансът за оцеляване е минимален.

Средствата трябва да бъдат събрани в кратък срок.

Всеки, който има възможност, може да подкрепи Марина чрез дарение в нейната кампания ТУК.

Източник: nova.bg    
Последвайте ни
biss.bg
carmarket.bg
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

България Преди 35 минути

България Преди 42 минути

Свят Преди 3 часа

Свят Преди 3 часа

България Преди 3 часа

България Преди 4 часа

България Преди 4 часа

Свят Преди 4 часа

България Преди 4 часа

Любопитно Преди 5 часа

Любопитно Преди 5 часа

Свят Преди 5 часа

Свят Преди 6 часа

Любопитно Преди 6 часа

Свят Преди 6 часа

Свят Преди 6 часа

