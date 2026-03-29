За да се улесни гласуването: ЦИК обмисля в кои секции ще бъдат поставени по две машини

С лед като стана ясен броят на секциите в чужбина, Централната избирателна комисия обмисля къде могат да бъдат поставени по две машини, за да се улесни гласуването.

Ограничението, което парламентът наложи за изборите извън Европейския съюз предполага за първи в дипломатическите ни представителства да бъдат разкрити повече секции. В Лондон секциите в посолството ни от 3 тази година ще бъдат 7. Над 60 хиляди са вече подадените заявления за гласуване извън страната. Това според зам.-председателя на ЦИК Росица Матева би могло да ускори процеса, защото няма да се налага да попълват декларации на място.

"Надяваме се изборите да протекат нормално и спокойно. Определени са местата за гласуване спрямо предложенията на дипломатическите представителства, които познават най-добре общностите. Максимално сме използвали възможността, която дава законът - извън ограничението до 20 броя секции, в сградите на дипломатическите и консулски представителства да бъдат разкри максимален брой секции. Тепърва ще определим в кои секции извън страната ще има машини", посочи Матева.

И допълни, че ще се прецени къде да бъдат поставени по две машини.