Парламентарни избори

За да се улесни гласуването: ЦИК обмисля в кои секции ще бъдат поставени по две машини

Над 60 хиляди са вече подадените заявления за гласуване извън страната

29 март 2026, 12:41
Източник: БГНЕС

С лед като стана ясен броят на секциите в чужбина, Централната избирателна комисия обмисля къде могат да бъдат поставени по две машини, за да се улесни гласуването.

Ограничението, което парламентът наложи за изборите извън Европейския съюз предполага за първи в дипломатическите ни представителства да бъдат разкрити повече секции. В Лондон секциите в посолството ни от 3 тази година ще бъдат 7. Над 60 хиляди са вече подадените заявления за гласуване извън страната. Това според зам.-председателя на ЦИК Росица Матева би могло да ускори процеса, защото няма да се налага да попълват декларации на място.

"Надяваме се изборите да протекат нормално и спокойно. Определени са местата за гласуване спрямо предложенията на дипломатическите представителства, които познават най-добре общностите. Максимално сме използвали възможността, която дава законът - извън ограничението до 20 броя секции, в сградите на дипломатическите и консулски представителства да бъдат разкри максимален брой секции. Тепърва ще определим в кои секции извън страната ще има машини", посочи Матева. 

И допълни, че ще се прецени къде да бъдат поставени по две машини.

цик машини гласуване избори
Последвайте ни

По темата

Гюров: Въвеждаме голям пакет от мерки срещу високите цени

Гюров: Въвеждаме голям пакет от мерки срещу високите цени

Неочакван ход: Иран разреши преминаването на още кораби през Ормузкия проток

Неочакван ход: Иран разреши преминаването на още кораби през Ормузкия проток

Мъж почина след сбиване в Слънчев бряг

Мъж почина след сбиване в Слънчев бряг

Серия от експлозии разтърсиха Техеран

Серия от експлозии разтърсиха Техеран

За колко може да се купи електрически автомобил

За колко може да се купи електрически автомобил

pariteni.bg
Китайски стартъп за луксозни EV-та обяви фалит

Китайски стартъп за луксозни EV-та обяви фалит

carmarket.bg
Ексклузивно

Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Преди 1 ден
Тръмп: Куба е следващата
Ексклузивно

Тръмп: Куба е следващата

Преди 1 ден
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Ексклузивно

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

Преди 1 ден
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име
Ексклузивно

28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Унищожават близо 6 тона негодни храни в Димитровградско

България Преди 35 минути

Инспекторите от БАБХ са открили месни продукти с изтекъл срок на годност

Крадците стават все по-изобретателни: Как да защитим дома си

България Преди 42 минути

За година в София са разкрити 50% повече домови кражби

Арести в Монтанско заради подозрения за купуване на гласове

Парламентарни избори Преди 1 час

Полицейските действия за гарантиране честността на предстоящия вот в региона продължават

Свалиха дрон в близост до дома на лидера на управляващата партия в Иракски Кюрдистан

Свят Преди 3 часа

САЩ междувременно осъдиха сходна атака, извършена срещу резиденцията на президента на кюрдския автономен регион в Ирак

Aвтобус с израелски туристи катастрофира във Франция, загина момиче

Свят Преди 3 часа

Злополуката е станала малко след полунощ в курорта Белвил във Френските Алпи

Гюров: Членството ни в НАТО е най-сериозната гаранция за националната ни сигурност

България Преди 3 часа

"В несигурен свят съюзниците са ключови за стабилността и независимостта", посочи премиерът

Внимание, туристи! Лоши са условията в планините, има опасност от лавини

България Преди 4 часа

Температурите са от минус 6 до минус 3 градуса

Блъснаха полицай, докато извършва проверка на пътя край Белица

България Преди 4 часа

Инцидентът е станал в събота, малко след полунощ, на входа на града

Ескалация в Залива: Иран атакува Кувейт, ОАЕ и Бахрейн

Свят Преди 4 часа

Противовъздушните системи са прехванали ракети и дронове, има ранени и щети по индустриални обекти

Откриха изридрвания 82-годишен мъж от Шумен

България Преди 4 часа

Мистериозен сигнал, потвърждаващ първични черни дупки, засякоха учените

Любопитно Преди 5 часа

Досега никой не ги е наблюдавал директно

Петата неделя на Великия пост е днес, честваме и паметта на виден светец

Любопитно Преди 5 часа

Свети Марк, Аретусийски епископ, живял в трети век

Кола се вряза в пешеходци в английския град Дарби, има тежко ранени

Свят Преди 5 часа

Шофьорът, мъж на около 30 години, е задържан на място

The Washington Post: САЩ се подготвят за седмици на наземни операции в Иран

Свят Преди 6 часа

По информация на изданието не става дума за пълномащабно нахлуване, а за ограничени действия с участието на специални части и други подразделения

Погледнете се в огледалото: 5 промени по лицето, които издават липса на магнезий

Любопитно Преди 6 часа

Списъкът включва появата на тъмни кръгове под очите, които могат да показват не само умора

Тревожен рекорд: Ледът в Арктика достигна най-ниските си нива в историята

Свят Преди 6 часа

Данните на НАСА потвърждават мрачна прогноза: площта на арктическия лед тази зима е статистически изравнена с най-ниските стойности от 1979 г. насам. Учените алармират за дългосрочно изтъняване на ледената покривка, което променя облика на планетата ни.

Всичко от днес

От мрежата

Мога ли да разхождам котката си навън

dogsandcats.bg

Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

dogsandcats.bg
1

Каква история пазят потопените църкви

sinoptik.bg
1

Сланотрън крие богатство под земята

sinoptik.bg

След ареста: Бритни Спиърс се появи със сина си, но видео разтревожи феновете

Edna.bg

Час напред и по-малко сън: Трикове за бързо свикване

Edna.bg

НА ЖИВО: Лудогорец - Фарул, състави

Gong.bg

Стилияна Николова продължава със силното си представяне в София (видео)

Gong.bg

Жената, намушкала четирима в София: Не харесвам германци. Извърших го в интерес на обществото

Nova.bg

Правителството преговаря с ЕК за допълнителна подкрепа от 50 млн. евро за транспортния сектор

Nova.bg