Aвтобус с израелски туристи катастрофира във Франция, загина момиче

М омиче загина при катастрофа на автобус с израелски туристи във Франция, предаде Франс прес.

Злополуката е станала малко след полунощ в курорта Белвил във Френските Алпи в петък вечерта.

Шофьорът не успял да запали двигателя и когато слязъл да провери какъв е проблемът, автобусът тръгнал назад и се ударил в стена, след което се преобърнал.

Дванадесетгодишно израелско момиче изхвърчало от превозното средство, чиито врати били отворени, и било премазано. Пристигналите на място екипи на спешна медицинска помощ само констатирали смъртта му.

В автобуса е имало още 14 пътници - всички те израелски граждани, които са получили леки наранявания.

Шофьорът е бил задържан в рамките на разследване за непредумишлено убийство.

Злополуката стана на фона на осуетения атентат срещу клон на Bank of America в Париж.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нуниез направи връзка между случая и войната в Близкия изток след подобни инциденти в други европейски страни през последните дни.