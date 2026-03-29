Aвтобус с израелски туристи катастрофира във Франция, загина момиче

Злополуката е станала малко след полунощ в курорта Белвил във Френските Алпи

29 март 2026, 10:07
Източник: iStock photos/Getty images

М омиче загина при катастрофа на автобус с израелски туристи във Франция, предаде Франс прес.

Злополуката е станала малко след полунощ в курорта Белвил във Френските Алпи в петък вечерта.

Шофьорът не успял да запали двигателя и когато слязъл да провери какъв е проблемът, автобусът тръгнал назад и се ударил в стена, след което се преобърнал.

Дванадесетгодишно израелско момиче изхвърчало от превозното средство, чиито врати били отворени, и било премазано. Пристигналите на място екипи на спешна медицинска помощ само констатирали смъртта му.

В автобуса е имало още 14 пътници - всички те израелски граждани, които са получили леки наранявания. 

Шофьорът е бил задържан в рамките на разследване за непредумишлено убийство.

Злополуката стана на фона на осуетения атентат срещу клон на Bank of America в Париж.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нуниез направи връзка между случая и войната в Близкия изток след подобни инциденти в други европейски страни през последните дни.

Източник: БТА, Николай Станоев    
Свят Преди 18 минути

САЩ междувременно осъдиха сходна атака, извършена срещу резиденцията на президента на кюрдския автономен регион в Ирак

Внимание, туристи! Лоши са условията в планините, има опасност от лавини

България Преди 1 час

Температурите са от минус 6 до минус 3 градуса

Любопитно Преди 2 часа

Досега никой не ги е наблюдавал директно

Свят Преди 2 часа

Шофьорът, мъж на около 30 години, е задържан на място

The Washington Post: САЩ се подготвят за седмици на наземни операции в Иран

Свят Преди 3 часа

По информация на изданието не става дума за пълномащабно нахлуване, а за ограничени действия с участието на специални части и други подразделения

Любопитно Преди 3 часа

Списъкът включва появата на тъмни кръгове под очите, които могат да показват не само умора

Свят Преди 3 часа

Данните на НАСА потвърждават мрачна прогноза: площта на арктическия лед тази зима е статистически изравнена с най-ниските стойности от 1979 г. насам. Учените алармират за дългосрочно изтъняване на ледената покривка, което променя облика на планетата ни.

Любопитно Преди 3 часа

Изненадващо изследване на Американската психологическа асоциация установи, че повтарянето на едни и същи ястия води до по-голяма загуба на тегло. Вижте защо еднообразието и стабилният калориен прием са „тайните оръжия“ за автоматичен здравословен избор

Свят Преди 3 часа

Хората в Израел не крият умората си от войната и недоволството от управлението на Нетаняху

Внимание! Жълт код за значителни валежи в 9 области от страната в неделя

България Преди 3 часа

През следващото денонощие времето ще се задържи предимно облачно

Свят Преди 4 часа

Това от своя страна засили спекулациите за евентуално разполагане на американски сухопътни войски в Иран

Свят Преди 10 часа

Организаторите заявяват, че се обявяват срещу политиките, налагани от американския президент Доналд Тръмп, включително военните действия в Иран, засиления федерален контрол върху имиграцията и растящите разходи за живот

Свят Преди 11 часа

Плавателният съд акостира в индийското пристанище "Вадинар"

Любопитно Преди 11 часа

Снимката показва иберийски рис с протегната лапа в момента, в който подхвърля гризач във въздуха, преди да го изяде и спечели престижната награда „Фотограф на дивата природа на годината“

Свят Преди 12 часа

Припомняме ви всички предишни катастрофи на спортиста

Свят Преди 12 часа

Броят на убитите медицински служители през този месец достигна 51

