Голям пожар горя в унгарска рафинерия, Орбан реагира остро

П ремиерът на Унгария Виктор Орбан заяви в четвъртък, че големият пожар в унгарска рафинерия миналата седмица може да е причинен от "външна атака", като добави, че разследването все още е в ход.

Огънят избухна миналия понеделник вечерта в рафинерията "Дунав" в град Сазхаломбатa, южно от столицата Будапеща. Рафинерията, управлявана от унгарската енергийна компания MOL, е най-голямата в страната и основно преработва руска суровина.

"Разследването е в пълен ход", написа Орбан в социалните мрежи. "Все още не знаем дали става дума за инцидент, техническа неизправност или външна атака."

Публичните му размишления за възможен саботаж противоречат на официалната позиция на MOL, която миналата седмица заяви, че няма доказателства за атака.

"Полският министър на външните работи е посъветвал украинците да взривят нефтопровода "Дружба", добави Орбан, цитиран от Politico . "Надяваме се това да не е такъв случай."

Очевидно той се позовава на коментари на полския външен министър Радослав Сикорски в социалните мрежи миналата седмица, в които той изрази надежда, че Киев "най-накрая ще успее да изключи" стратегическия нефтопровод, който доставя руски петрол в Унгария.

Орбан търси как да заобиколи американските санкции за руски петрол

Будапеща е подложена на критики от Украйна и нейните съюзници за продължаващия внос на руски петрол по време на войната на Москва, докато останалата част от ЕС до голяма степен се отказва от руската енергия.

Унгарският лидер аргументира позицията си с географското разположение на страната без излаз на море, което според него налага зависимост от Русия за евтин петрол и газ, като подчерта, че цените за потребителите щяха да се покачат значително иначе, и дори заяви, че страната ще заобиколи американските санкции срещу руските петролни компании. Това въпреки настояването на съседна Хърватия, че може да покрие енергийните нужди на Унгария чрез собствения си нефтопровод.

В четвъртък Орбан добави, че е инструктирал правителството да уведоми MOL да не повишава цените на енергията за потребителите в отговор на пожара в рафинерията.