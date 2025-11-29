Пожар в Краснодар: Отломки от дронове удариха нефтозавод

О тломки от прехванати дронове предизвикаха пожар в Афипския нефтопреработвателен завод в руската Краснодарска област, но огънят е овладян, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти.
A major fire broke out at Russia’s Afipsky oil refinery in Krasnodar Krai after a reported air attack.— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) November 29, 2025
The facility processes up to 6 million tons of oil a year. The previous strike on the refinery occurred on 26 September.
📹Exilenova+ pic.twitter.com/cq3enBfXtM
Част от техническото оборудване в обекта е повредено, но резервоарите не са засегнати, заяви местната оперативна група.
Afipsky, oil refinery got attacked tonight pic.twitter.com/FXSdkapEtq— Exilenova+ (@Exilenova_plus) November 29, 2025
Руското министерство на отбраната каза, че силите му за противовъздушна отбрана снощи са прехванали и унищожили 103 украински дрона над Русия, включително 11 над Краснодарска област.