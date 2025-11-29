Свят

Пожар в Краснодар: Отломки от дронове удариха нефтозавод

Част от техническото оборудване в обекта е повредено

29 ноември 2025, 10:49
Пожар в Краснодар: Отломки от дронове удариха нефтозавод
Източник: БТА

О тломки от прехванати дронове предизвикаха пожар в Афипския нефтопреработвателен завод в руската Краснодарска област, но огънят е овладян, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти.

Част от техническото оборудване в обекта е повредено, но резервоарите не са засегнати, заяви местната оперативна група. 

Руското министерство на отбраната каза, че силите му за противовъздушна отбрана снощи са прехванали и унищожили 103 украински дрона над Русия, включително 11 над Краснодарска област.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Дронове Пожар Нефтопреработвателен завод Краснодарска област Русия Украйна Противовъздушна отбрана Повредено оборудване Война Атаки с дронове
