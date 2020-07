Взрив на кораб в САЩ, 57 моряци са ранени

П ожарникарите все още се борят с пожара на американския десантен кораб в Сан Диего, при който пострадаха 57 души. Над града се носят облаци дим.

Пожарът избухна вчера сутринта на кораба "Боном Ричард", който се намираше в база на ВМС на САЩ за техническо обслужване. Огънят най-вероятно е тръгнал от складово помещение, съобщи контраадмирал Филип Собек.

Първоначално бе посочено, че са ранени 17 моряци и четирима цивилни, но числото нарасна до 57, а петима остават хоспитализирани и под лекарско наблюдение, съобщи американският флот.

Пожарникари се борят с пожара в самия кораба, използват се и водни оръдия, монтирани на противопожарни морски съдове. Хеликоптери го обливат с вода от въздуха.

Контраадмиралът каза, че на борда няма боеприпаси. В съда има 3,7 млн. литра гориво, но то се намира "доста под" равнището, на което е източникът на топлина.

В момента на избухването на пожара на борда на кораба "Боном Ричард" е имало 160 моряци и офицери, които според Собек са реагирали отлично на възникналата ситуация.

Explosion with at least one injury at the USS Bonhomme Richard. #shipfire pic.twitter.com/HooWIRcjU4