Повдигнаха ново обвинение срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми

Б ившият директор на ФБР Джеймс Коми е с ново повдигнато обвинение заради снимка на морски миди, която според властите е представлявала заплаха срещу Доналд Тръмп. Това бележи втория опит на администрацията да преследва съдебно един от най-големите политически опоненти на американския президент, съобщават източници на CNN, съобщава NOVA.

Тръмп отдавна настоява неговите политически противници да бъдат изправени пред обвинения, включително бившия директор на ФБР, когото той възприема като ключова фигура в предполагаемите усилия за „политизиране“ на правосъдната система срещу него.

Миналия май Коми публикува в социалните мрежи снимка на миди на плажа, подредени така, че да изписват числата „86 47“, което според критиците означава призив за отстраняване или дори убийство на Тръмп.

Когато се използва като жаргон, числото 86 може да означава „да се отървеш от нещо“ или „да го премахнеш“. Коми публикува снимката на мидите с надпис: „Готина формация от миди по време на разходката ми по плажа".

Почти веднага след публикацията му републиканци и представители на администрацията отправиха остри критики към Коми. Тогавашният министър на вътрешната сигурност Кристи Ноем обяви, че Коми ще бъде разследван от Тайните служби заради това, което тя определи като призив "за убийството" на Тръмп.

BREAKING: James Comey has been indicted by the DOJ for a SECOND TIME in relation to his "8647" Instagram post pic.twitter.com/SOGmJt2aQz — ᴄʜʀɪsᴛᴏᴘʜᴇʀ ᴀʀɴᴇʟʟ (@MrChrisArnell) April 28, 2026

Тайните служби отведоха Коми на разпит във Вашингтон, който продължи часове. Това е необичайна стъпка от страна на агенцията във връзка с неконкретна заплаха. Директорът на Националното разузнаване Тулси Габард заяви пред Fox News след публикацията на Коми, че бившият директор трябва да бъде „вкаран зад решетките за това“ и че е „много загрижена“ за живота на Тръмп. Коми премахна публикацията в същия ден, като написа, че мидите представляват „политическо послание“, но не е осъзнавал, че някои хора свързват тези числа с насилие. „Никога не ми е хрумвало, но аз съм против насилието от всякакъв вид, затова свалих публикацията“, написа той.

Правни и експерти по сигурността заявиха пред CNN, че подобно дело срещу Коми може да се окаже безрезултатно, особено предвид защитата на свободата на словото в страната.

Второ обвинение

Делото срещу Коми бележи нови усилия от страна на Министерството на правосъдието да осъди бившия директор, който стана явен критик на президента, след като беше уволнен от него през 2017 година. През септември миналата година Министерството за първи път повдигна обвинения срещу Коми, като заяви, че той е излъгал Конгреса относно изтичане на информация в пресата. Делото беше прекратено в края на миналата година. Федералният съдя установи, че временният прокурор на САЩ за Източния окръг на Вирджиния е бил назначен неправилно, след като е избегнал одобрението на Сената.

Бившият директор загуби благоволението на Тръмп още преди да бъде избран за президент за първи път, тъй като агенцията на Коми разследваше кампанията на Тръмп и връзките му с Русия. Коми беше уволнен в месеците след встъпването в длъжност. След уволнението си, Коми се превърна в пламенен критик на Тръмп и ключов враг на републиканците в Белия дом и на Капитолийския хълм.

Делото срещу Морийн Коми

По-рано във вторник в ход влезе и делото, заведено от дъщерята на Коми - Морийн, която е бивш високопоставен федерален прокурор на Ню Йорк. Тя оспорва уволнението си от Министерството на правосъдието. Морийн Коми твърди, че е била уволнена като отмъщение, защото е дъщеря на бившия директор на ФБР. Тя иска да ѝ бъдат изплатени заплатите ѝ и съдебните ѝ хонорари, пише CNN.

Морийн Коми е работила по някои от най-известните обвинения, водени от прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк, включително преследването на музикалния магнат Шон „Диди“ Комбс, Джефри Епщстийн и Гилейн Максуел, както и на сенатора демократ от Ню Джърси Робърт Менендес.