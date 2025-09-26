„Невинен съм“: Бившият директор на ФБР Джеймс Коми публикува видео след обвинението

Б ившият директор на ФБР Джеймс Коми заяви, че е невинен, след като бе обвинен по две точки – за лъжесвидетелстване и възпрепятстване, свързани със свидетелските му показания пред съдебната комисия на Сената през 2020 г., пише ABC News .

В кратко видео, публикувано в профила му в Instagram, Коми каза:

„Сърцето ми е разбито за Министерството на правосъдието. Имам голямо доверие във федералната съдебна система и съм невинен, затова нека има процес и нека запазим вярата.“

"My heart is broken for the Department of Justice."



Former FBI Director James Comey reacts to indictment in video posted to Instagram: "I'm innocent. So let's have a trial." https://t.co/WTNis2FaAp pic.twitter.com/L3eod33pso — ABC News Politics (@ABCPolitics) September 26, 2025

Не е ясно кога видеото е записано.

Коми добави още:

„Семейството ми и аз знаем от години, че има цена за това да се изправиш срещу Доналд Тръмп, но не можем да си представим да живеем по друг начин. Няма да живеем на колене и вие също не бива.“

В обръщението си той се позова и на думите на дъщеря си Маурийн Коми, уволнена това лято от прокуратурата на Южния окръг на Ню Йорк:

„Някой, когото обичам дълбоко, наскоро каза, че страхът е инструмент на тиранин – и тя е права. Но аз не се страхувам и се надявам и вие да не се страхувате. Надявам се, че ще бъдете активни, ще следите какво се случва и ще гласувате така, сякаш любимата ви страна зависи от това, защото тя наистина зависи.“

Обвинението срещу Коми бе повдигнато дни след като президентът Доналд Тръмп публично призова Министерството на правосъдието да действа „веднага“ и да започне процес срещу него и други политически опоненти.

След обявяването на обвиненията, зетят на Коми – Трой Едуардс-младши – подаде оставка от поста си на прокурор по националната сигурност в прокуратурата на Източния окръг на Вирджиния. В писмо, с което се е сдобила ABC News, той пише:

„За да спазя клетвата си към Конституцията и страната, подавам оставка като помощник на прокурора на САЩ за Източния окръг на Вирджиния в Министерството на правосъдието, считано незабавно.“

По-малко от седмица след като Доналд Тръмп публикува в Truth Social призив няколко от критиците му да бъдат подведени под отговорност, един от тях – бившият директор на ФБР Джеймс Коми – вече е обвинен, пише BBC .

Министерството на правосъдието обяви наказателно дело срещу Коми късно в четвъртък, изпълнявайки желанието на президента за разплата и пораждайки още по-големи опасения, че главният прокурор Пам Бонди използва институцията като инструмент срещу политическите опоненти на Тръмп.

🚨MAJOR BREAKING: A courageous James Comey delivers a powerful statement after being indicted:



"We've known for years that there are costs to standing up to Donald Trump…We will not live on our knees…Fear is the tool of a tyrant. I'm not afraid…I'm innocent."



AMEN! pic.twitter.com/jEpytoX83G — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) September 26, 2025

Коми е обвинен в лъжесвидетелстване и възпрепятстване на правосъдието, свързани със свидетелските му показания пред сенатска комисия през 2020 г. Прокуратурата твърди, че той е излъгал Конгреса дали е разрешил изтичането на класифицирана информация към медиите.

Главният прокурор Бонди написа в социалната мрежа X:

„Днешното обвинение отразява ангажимента на Министерството на правосъдието да държи отговорни онези, които злоупотребяват с властта си и подвеждат американския народ.“

Въпреки това експерти отбелязват, че с този случай остатъците от някога строгата разделителна линия между Белия дом и Министерството на правосъдието – смятана за неприкосновена от президенти и на двете партии – окончателно са рухнали.

Лори Левинсън, бивш федерален прокурор и професор по право в Университета „Лойола Мериемонт“, коментира пред BBC News:

„Това е безпрецедентно – президентът на практика нарежда на своите хора да повдигнат обвинение срещу конкретен човек, защото е ядосан на него.“

Миналата седмица Тръмп призова Бонди да обвини свои политически противници – Коми, сенатора демократ Адам Шиф и главния прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс. Те отдавна са сред основните му мишени.

Според Левинсън Тръмп е отишъл дори по-далеч от бившия президент Ричард Никсън, известен със „списъка на враговете си“, като е заменил прокурори, които отказват да изпълняват политическата му програма, с такива, готови да я следват.

Само дни след като федералният прокурор за Източния окръг на Вирджиния, Ерик Зиберт, подаде оставка от страх, че ще бъде уволнен заради отказ да повдигне обвинение срещу Коми за предполагаема ипотечна измама, Тръмп назначи на поста свой бивш съветник от Белия дом.

Линдзи Халиган – бивш личен адвокат на Тръмп без никакъв опит като федерален прокурор – бързо заведе делото на Коми пред голямо жури, което реши, че има достатъчно основания за обвинение.

„Всичко това носи белезите на отмъстително преследване“, каза Левинсън.

За да бъде повдигнато обвинение, 12 членове на голямото жури трябва да гласуват, че има вероятна причина – а не доказателства извън разумно съмнение. При това заседанията се провеждат само с прокурори, без присъствие на адвокати на защитата.

Анемари МакАвой, правен експерт и преподавател в Колумбийския университет, обясни, че обвинителите може да разполагат със свидетелства и документи, които подкрепят случая срещу Коми:

„Винаги е имало съмнения дали той е бил честен, когато твърдеше, че не е изтичал информация. Ако други свидетели са готови да заявят, че са я получили именно от него, то прокуратурата със сигурност има дело.“

Тръмп и поддръжниците му вече използват случая, за да подкопаят легитимността на цялото разследване за руската намеса. Макар то да установи многобройни опити за влияние върху изборите, не намери преки доказателства за връзка на Тръмп с тези действия.

Каш Пател, настоящият директор на ФБР в администрацията на Тръмп, нарече разследването „позорно историческо петно“ и обвини „корумпираното предишно ръководство“ в злоупотреба с власт.

Сега подобни обвинения се насочват срещу самите Пател, Бонди и останалите от екипа на Тръмп. А големият въпрос е дали обвинението срещу Коми е единичен случай – с който президентът задоволява гнева си – или предвестник на нова серия политически процеси.