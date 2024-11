Потребители напускат X заради Мъск

С коро след изборната победа на Доналд Тръмп миналата седмица, масово потребители на социалната медията Х напуснаха мрежа, като мнозина посочиха подкрепата на Елон Мъск за Тръмп и нарастващата токсичност на платформата като основни причини.

Джоди Авриган, водещ на подкаст с 50 000 последователи, сподели в Threads, че напуска X: “Елон Мъск е доста разрушителна сила в нашето общество и политика.” Междувременно водещата на MSNBC Никол Уолъс, с над 1 милион последователи в X, обяви в ефир, че е изтрила профила си, описвайки това като “акт на самосъхранение.”

Wow. At this rate, the only people left on "X" by next Sunday will be Elon's own Bot Farm telling him how great he is.



Like Trump, Musk kills what he touches.



"People are fleeing Musk’s X for Threads and Bluesky. " https://t.co/z65moBqKm4