Посочиха страната с най-красивите жени в света, в класацията ли е България?

С убективна тема - меко казано - е коя страна има най-красивите хора.

Много хора са предубедени и определят мястото, където живеят, като най-секси, но според Insider Monkey и потребителите на Reddit - Колумбия е домът на най-красивите жени в света.

Сайтът проведе проучване чрез Reddit, в което потребителите гласуваха за това в кои страни според тях има най-много зашеметяващи жени, пише New York Post .

Колумбийките са описани като жени с „най-високите идеали за красота по света, със здрава коса, екзотични очи и женствено изражение“.

На второ място в списъка е Полша. Reddit описва полските жени като „едни от най-привлекателните жени в света... защото повечето от тях имат високи скули, пълни устни и бледа кожа“.

Гъркините също попаднаха в списъка. Гласоподавателите заявиха, че предпочитат да се възхищават на жените там, отколкото на природните забележителности на страната - което говори много.

Русия и Чешката република допълниха топ 5 на страните с най-привлекателни дами.

Участниците в анкетата откриха красота в уникалните черти на руските жени - като например цвета на очите им - а чешките жени бяха описани като притежателки на „разнообразна външност“, която ги отличава от останалия свят.

Говорейки за зашеметяващи жени, една 24-годишна жена получи титлата „най-красивото момиче в света“, когато бе само на 6 години.

At 4 years old, a little girl by the name of Thylane Blondeau was dubbed, “the most beautiful child in the world” and her parents quickly made her a model.

According to Psychologist Emma Grey, "This picture is the antithesis of what childhood in our society should be; a child… pic.twitter.com/4II8mwVx2R